تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعاليات احتفالات اليوم الوطني من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، وتشمل حفلات مجانية وعروضاً ضوئية وجوية في معالم الإمارة.

تحتفي دبي بمرور 55 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج واسع من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية، تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر. ويأتي البرنامج ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني التي ينظمها براند دبي ، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

يتم تنفيذ هذه الاحتفالات بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة، وتمتد الفعاليات عبر أبرز معالم الإمارة ووجهاتها، من الواجهات البحرية إلى جبال حتا. وتهدف إلى جمع المواطنين والمقيمين والزوار في احتفاء بمسيرة الاتحاد.

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برنامج فعاليات الذكرى الـ55 يمتد عبر معالم دبي

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامج احتفالات الذكرى الـ55 لقيام الاتحاد عبر مواقع متعددة في الإمارة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر. ويجمع البرنامج بين الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية في مكان واحد أو عبر عدة وجهات.

يمنح البرنامج العائلات مساحة واسعة للمشاركة، تماشياً مع عام الأسرة، من خلال القرى التراثية وورش العمل والأنشطة التفاعلية. ويشهد هذا العام احتفالية عائلية تُقام للمرة الأولى في سيتي سنتر مردف.

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وتتضمن الفعاليات أيضاً مبادرة مجتمعية في مول الإمارات لبناء أكبر علم لدولة الإمارات باستخدام مكعبات ليغو، إلى جانب تجارب للتسوق وتذوق المأكولات. وتشكل هذه الأنشطة جزءاً من برنامج يستهدف مختلف فئات الجمهور.

عروض الدرون والحفلات المجانية في الواجهة البحرية

تضيء 1,600 طائرة درون سماء الواجهة البحرية في دبي يومي 2 و3 ديسمبر، في عرض يرسم علم دولة الإمارات ورموزها الوطنية احتفاءً بالذكرى الـ55 لقيام الاتحاد. ويمكن للجمهور مشاهدة العرض عند الساعة الثامنة والعاشرة مساءً في كل من بلوواترز وذا بيتش بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس.

تستضيف بلوواترز أيضاً عروض العيالة والحربية، لتجمع في موقع واحد بين فنون الأداء الإماراتية والعروض الضوئية. أما فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول فيستضيف حفلين غنائيين مجانيين.

تحيي الفنانة بلقيس الحفل الأول يوم الثلاثاء 1 ديسمبر، ويحيي الفنان محمد الشحي الحفل الثاني يوم الأربعاء 2 ديسمبر. وتقدم كل فنانة وفنان باقة من أجمل الأغاني الوطنية، وتُختتم كل أمسية بعرض للألعاب النارية فوق الواجهة البحرية.

تفتح الأبواب الساعة 7 مساءً، وتبدأ الحفلات الساعة 9 مساءً. وتتوفر تذاكر مجانية لكل أمسية، مع إمكانية التسجيل لحفل بلقيس في 1 ديسمبر وحفل محمد الشحي في 2 ديسمبر.

احتفالات الأحياء والمواقع العائلية حتى 6 ديسمبر

تنتشر زينة عيد الاتحاد على الطرق الرئيسية في جميع أنحاء دبي من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، لتستقبل السكان والزوار بأجواء احتفالية قبل وصولهم إلى وجهات الفعاليات. وتشمل المناطق المزينة السيف وشارع الشيخ زايد بالقرب من فندق كراون بلازا وجسر المستقبل.

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تضم الزينة كذلك شوارع المستقبل وزعبيل وجميرا والخوانيج، بما في ذلك الجزء المحاذي لحديقة القرآن الكريم. وتستضيف قرية عيد الاتحاد في سيتي ووك عروضاً ثقافية وتجارب تراثية وورش عمل عائلية يومياً من 4 إلى 10 مساءً، مع إتاحة الدخول مجاناً من 1 إلى 3 ديسمبر.

تشهد منطقة النافورة المركزية في سيتي ووك حفلاً موسيقياً حياً ومجانياً للفنانة يارا يوم 2 ديسمبر، يبدأ الساعة 8 مساءً ويستمر حتى 9:30 مساءً. وعلى مدار الأيام الثلاثة تقدم فرق شعبية تراثية عروضاً للموسيقى والفقرات الشعبية الإماراتية في سوق السيف ودبي فستيفال سيتي ومول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وحتا وادي هب.

ينظم حتا وادي هب نسخة خاصة من مهرجانه الشتوي يومي 2 و3 ديسمبر، وتشمل أنشطة خارجية وفعاليات ترفيهية عائلية وتجارب طعام وعروضاً حية وسط إطلالات على جبال الحجر. كما يشهد يوم 2 ديسمبر حفلاً موسيقياً مجانياً ضمن سلسلة كاندل لايت من فيفر يتضمن برنامجاً موسيقياً وطنياً لمدة 65 دقيقة.

تستضيف مكتبة محمد بن راشد فعالية عيد الاتحاد في ساحتها الخارجية يوم 27 نوفمبر من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً، ويكون الدخول مجانياً مع ضرورة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني mbrl.ae. وفي دار وصل تقام فعالية يلسة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل.

مع حلول المساء، يضاء برج خليفة بعروض ضوئية خاصة باليوم الوطني أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك كل ساعة بدءاً من الساعة 6:45 مساءً. كما يظهر علم الإمارات قبل كل عرض من عروض نافورة دبي التي تقام كل 30 دقيقة من 5:30 مساءً وحتى 11 مساءً، ويكتسي برواز دبي بألوان علم الإمارات يوم 2 ديسمبر من 6 مساءً حتى 7 مساءً.