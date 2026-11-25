دبي تسرع اعتماد البناء المعياري لتسليم 162 ألف وحدة سكنية بحلول 2027 بخفض التكاليف والنفايات، وفق استراتيجيات بلدية دبي وأرقام مؤسسة كافنديش ماكسويل.

تدخل سوق العقارات السكنية في دبي مرحلة انتقالية حاسمة، حيث تعيد استراتيجية دبي الجديدة رسم ملامح مستقبل التشييد عبر نقل عمليات بناء المنازل من المواقع التقليدية إلى المصانع. يهدف هذا التحول الجذري إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية وضبط التكاليف، خاصة مع استعداد السوق لاستقبال نحو 162.5 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2027، مما يجعل تقنيات البناء المعياري حلاً استراتيجياً أساسياً لتسريع التسليم وضبط النفقات.

البيانات السوقية وتحول نموذج التسليم

تشير بيانات مؤسسة كافنديش ماكسويل إلى أن دبي سُلّمت خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 24,800 وحدة سكنية، فيما يُتوقع تسليم حوالي 162,500 وحدة أخرى خلال عام 2027، لتؤكد أن المنافسة بين المطورين العقاريين قد انتقلت من سرعة عملية البيع إلى القدرة على الالتزام بجداول التسليم والكلفة المتفق عليها. وتظهر التقارير أن نسبة 41.3 % من الوحدات المجدولة للتسليم في النصف الأول من 2026 قد أُنجزت فعلياً، وهي نسبة تتماشى مع المعدلات التاريخية للسوق، مما يبرز الحاجة الملحة لرفع القدرة على الالتزام بالمواعيد دون تجاوز التكاليف المخطط لها.

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في هذا السياق، تتجه الإمارات بوضوح نحو نقل جزء أكبر من عملية البناء إلى المصانع، حيث أعلنت بلدية دبي عن أهداف طموحة تنص على أن 40 % من المباني الجديدة في الإمارة ستُشيَّد بتقنيات بناء حديثة وذكية بالكامل بحلول عام 2033. وقد أطلقت البلدية مطلع العام الحالي استراتيجية "70-70" الرامية إلى نقل 70 % من أعمال البناء إلى التصنيع خارج الموقع بحلول عام 2030، في خطوة تدعمها تقديرات مؤسسة موردور إنتليجنس التي قدرت حجم سوق المباني المسبقة الصنع في الإمارات بنحو 35 مليار درهم في 2026، مع توقعات ببلوغه 51.16 مليار درهم بحلول عام 2032.

آليات البناء المعياري وخفض التكاليف

تستحوذ المباني المعيارية على نسبة 43.1 % من سوق المباني المسبقة الصنع، وهي الفئة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.69 %، بينما يمثل القطاع السكني نسبة 35.5 % من إجمالي هذا السوق، وفقاً للدراسات السوقية. وتوضح دراسة شركة باين آند كومباني أن أساليب التصميم والبناء الصناعي يمكن أن تختصر مدة التنفيذ بنسبة تتراوح بين 20 % و50 %، وتخفض تكاليف العمالة والمواد بما يصل إلى 20 %، مما يجعلها ميزة تنافسية قوية، خاصة في المشاريع الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

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تأتي وفورات التكلفة هذه من ثلاثة مصادر رئيسية تعمل بتناغم،首先是 توفير الوقت، حيث تمضي أعمال الأساسات والبنية التحتية في الموقع بالتوازي مع تصنيع الوحدات، مما يقصر الجدول الزمني ويخفض تكاليف التمويل والإشراف. ثانيها التكرار، فالمشاريع السكنية تعتمد غالباً على نماذج متكررة للشقق والفلل والتاون هاوس، وكلما زادت تكرارية الوحدة انخفضت كلفة إنتاجها وسرعت وتيرته. ثالثها الجودة، إذ يحد العمل في بيئة مصنع خاضعة للرقابة من الهدر والأخطاء التي تتطلب إعادة التنفيذ في الموقع، مما يرفع الكفاءة ويقلل التكاليف غير المتوقعة.

تطبيقات عملية ومشاريع قيد التنفيذ

يُعد مشروع "لانتانا هيلز" بدبي نموذجاً عملياً بارزاً لهذا التحول، حيث تنفذ مجموعة أمانة المشروع لصالح دبي القابضة في البرشاء جنوب، وينجز نحو 85 % من أعمال بناء 390 منزلاً من نوع "تاون هاوس" خارج الموقع. يعتمد المشروع على استخدام وحدات "دوبوكس" المعيارية، حيث تم تصنيع 2,730 وحدة معيارية و2,020 وحدة حمامات جاهزة من "دوبود"، مما يعزز كفاءة الإنشاء ويحد من هدر المواد بنسبة تصل إلى 30 %، ويحسن السلامة في الموقع بأكثر من 70 % مقارنة بأساليب البناء التقليدية.

ويؤكد طارق علاونة، مدير عام مجموعة أمانة، أن البناء المعياري يتطلب تثبيت المخططات قبل بدء خطوط الإنتاج لضمان الكفاءة، مشيراً إلى أن أفضل النتائج تتحقق حين يجتمع المطور والمقاول والمصنّع في مرحلة التصميم الأولى. وأضاف أن منهج التصميم للتصنيع والتجميع يوحّد المكونات مع الحفاظ على المرونة المعمارية، مما يجعل المشاريع ذات الوحدات المتكررة هي الأقدر على الاستفادة من هذا النهج الحديث.

الإطار التنظيمي والدعم الحكومي

يوافق هذا التوجه نمو تنظيمي قوي، حيث اعتمدت بلدية دبي في يونيو الماضي نظام "دوبوكس" للبناء المعياري، التابع لمجموعة أمانة، كجزء من أنظمة البناء الجديدة لدعم الحلول الإنشائية التي تسرّع الإنجاز وترفع الجودة. ويشير التقرير إلى أن وحدات الحمامات الجاهزة والجدران الداخلية الفاصلة والمكونات الخدمية يمكن تكرارها في مجمعات الفلل والتاون هاوس، مما يسمح بإنتاجها بكميات كبيرة وبمواصفات موحدة، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطبيق هذا النهج في المشاريع السكنية المستقبلية في دبي.