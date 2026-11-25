تقرير مركز دبي المالي العالمي 2026 يكشف عن ريادة دبي كمركز مالي عالمي بفضل البنية التحتية والتشريعات، متفوقة على منافسيها في جذب الاستثمارات والشركات متعددة الجنسيات.

أصدر مركز دبي المالي العالمي ، اليوم، تقريره الرابع والأخير ضمن سلسلة تقارير "مستقبل القطاع المالي" للعام 2026، تحت عنوان "آفاق القطاع المالي: مراكز الأعمال الاستراتيجية القادمة". ويستعرض هذا التقرير التحولات الجذرية التي تشهدها جغرافيا الأعمال العالمية، مع تبني الشركات والمستثمرين معايير جديدة لتقييم المواقع التي يختارونها مقراً لعملياتهم التشغيلية طويلة الأمد. وقد تم إعداد هذا العمل التحليلي الرصين بناءً على اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة المستوى ومقابلات مباشرة مع أكثر من 20 من قادة الأعمال العالميين، لتقديم إطار عمل عصري وتكاملي لتقييم تنافسية المدن.

معايير التقييم التنافسي للمدن العالمية

يقدم التقرير إطاراً جديداً لتقييم التنافسية الاقتصادية قائماً على خمس ركائز متكاملة، وهي: سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المادية والرقمية، والعمق المالي، ورأس المال البشري، والسمعة والحوكمة. وتبرز دبي بشكل لافت في نتائج التقرير كنموذج استثنائي للمدن التي تجمع بين القدرة التنافسية العالية في عدة ركائز أساسية في آن واحد. ويعتمد هذا التصنيف على مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف بوضوح إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز مكانتها لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية على مستوى العالم.

المدن العشر الرائدة في الركائز الخمس

يوضح التقرير من خلال استعراض خمس مدن عالمية رائدة تفوق كل منها في ركيزة محددة، الطبيعة التكاملية لهذه المعايير. تبرز مدينة أوستن في الولايات المتحدة كنموذج عالمي لركيزة سهولة ممارسة الأعمال، بينما تقدم بوسان في كوريا الجنوبية مثالاً متكاملاً على البنية التحتية المادية والرقمية. كما تعكس مدينة شنجن في الصين أهمية العمق المالي، في حين تتميز بنغالور في الهند بكونها مركزاً عالمياً لرأس المال البشري، وأخيراً تجسد لوكسمبورغ الدور المحوري للحوكمة في تعزيز السمعة المؤسسية. ويؤكد التقرير أن بناء قدرة تنافسية مستدامة يتطلب بالضرورة استثمارات متسقة وشاملة في جميع هذه الركائز الخمس.

التحول الرقمي وجذب الكفاءات العالمية

يركز التقرير على ثلاثة تحولات رئيسية تعزز جاذبية دبي للشركات متعددة الجنسيات، وهي توسع قاعدة الكفاءات ذات المهارات العالية، والموثوقية المؤسسية، وتزايد حضور الشركات القائمة على التكنولوجيا. وقد سجلت دولة الإمارات تقدماً سريعاً قلص الفجوة بينها وبين المملكة المتحدة في التصنيفات العالمية المتعلقة بالكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. ففي النصف الأول من عام 2026 وحده، أصدرت دبي أكثر من مليون تصريح إقامة جديد، مما ساهم في ترسيخ مكانتها كموطن دائم لقادة الشركات العالمية بفضل الأطر التنظيمية التي تخول الحصول على تأشيرات طويلة الأمد.

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الحوكمة القانونية والبنية التحتية الرقمية

تلعب الموثوقية المؤسسية دوراً محورياً في تعزيز جاذبية الإمارة، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة 36 من بين 143 دولة حول العالم، والمرتبة الأولى إقليمياً على مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية. وتوفر دبي لنظم الشركات متعددة الجنسيات نظام حوكمة يتسم بالشفافية والوضوح، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة قضائية قائمة على مبادئ القانون العام من خلال مركز دبي المالي العالمي. كما ارتفعت نسبة تبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي من 33% في عام 2024 إلى أكثر من 50% في عام 2026، مدعومة بالبنية التحتية السحابية الراسخة والممرات الرقمية عالية السعة.

التوقعات الاقتصادية ودور القطاع المالي

أكد سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن تركيز الشركات ينصب على وجود إطار قانوني موثوق وبنية تحتية عالية الجودة. ويشير التقرير إلى أن الدعم المالي لم يعد العامل الوحيد، بل أصبحت اللوائح المتقدمة وكفاءة العمليات عوامل حاسمة. وتضطلع دبي بدور محوري في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثروات، وسوقاً رائدة في الخدمات المصرفية والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مع تزخر بفرص نمو واعدة في قطاعات التأمين والأسواق الخاصة والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية.