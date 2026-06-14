دبي تستضيف النسخة الثانية لمعرض السوق الأفريقي في أكتوبر 2026

يسعى معرض السوق الأفريقي في دبي إلى ربط الابتكارات الأفرو‑كاريبية بالأسواق العالمية من خلال ثلاثة أيام من الفعاليات التجارية والثقافية، مع تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الساحة الدولية.

تستضيف دبي النسخة الثانية من معرض السوق الأفريقي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، لتكون منصة حيوية تجمع بين نخبة من أصحاب المنتجات المتميزة والخدمات المبتكرة من القارة الأفريقية ومنطقة البحر الكاريبي.

يمتد الحدث على مدار ثلاثة أيام في قلب العاصمة التجارية التي تُعدّ الأكبر والأكثر ترابطاً على مستوى العالم، حيث يلتقي المشترون الدوليون والمستثمرون وصناع السياسات والموزعون وعشاق الثقافة لتبادل الأفكار والفرص. يهدف المعرض إلى توفير مسار اتصال مباشر يتيح للعلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة والابتكارات الجاهزة للتصدير أن تتواصل مع الأسواق العالمية وتستكشف آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.

تُعرّف نسخة عام 2026 للمعرض بثراء وتنوع الموروث الأفريقي والكاريبي، وتدمج بين التراث العريق والابتكارات المعاصرة في مجالات متعددة تشمل الأزياء، المفروشات، الفنون، الطهي، الموسيقى، التكنولوجيا، والرفاهية. كما يسلّط الضوء على رأس المال الفكري والإبداعي، ما يُعزز قدرة المشاركين على بناء علاقات تجارية مستدامة وتوسيع نطاق حضورهم في الساحة الدولية.

تحدثت إيبوكون أووسيكا، مؤسِّسة السوق الأفريقي وأكاديمية إيبوكون أووسيكا للقيادة، عن نجاح النسخة الافتتاحية في عام 2025 وأكدت أن النسخة القادمة ستسعى إلى أبعاد أوسع وتعزيز التركيز التجاري، مشددةً على أن أفريقيا ومنطقة الكاريبي لا تنتظران من يكتشفهما، بل هما حاضرتان ومستعدتان للمنافسة العالمية. وأوضحت أن دبي هي الوجهة المثالية التي تدعو من خلالها المنصة العالم بأسره لاكتشاف الهوية الحقيقية والقدرات الفعلية للقارة وجاراتها.

من خلال معرض منسق بعناية، يلتقي المشاركون في لقاءات التواصل التجاري، وجلسات حوار الاستثمار، وعروض ثقافية، وشراكات استراتيجية تسهم في ترسيخ مكانة السوق الأفريقي كمنصة رائدة لربط التميز الأفرو‑كاريبي بالفرص الاستثمارية العالمية. لا يقتصر الحدث على كونه معرضاً تجارياً فقط، بل يمثل بوابة ثقافية متكاملة تخلق فرصاً حقيقية ومثمرة للتجارة والاستثمار والتعاون المشترك وتبادل الثقافات عبر الحدود.

ومع النمو المتواصل الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، يجدد السوق الأفريقي التزامه ببناء منظومة مستدامة تجمع بين التجارة، الثقافة، الابتكار، والهوية، لتصبح مرجعاً عالمياً يفتح آفاقاً واسعة للتوسع الدولي وتحقيق الحضور العالمي المنشود





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السوق الأفريقي دبي استثمار ثقافة تجارة دولية

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