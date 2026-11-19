دبي كوميرسيتي وقعت اتفاقية شراكة مع حكّومة ولاية كارناتاكا الهندية خلال قمة بنغالورو للتكنولوجيا 2026 لتعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

أعلنت دبي كوميرسيتي ، المنصة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" وشركة وصل العقارية، عن توقيع اتفاقية شراكة رسمية مع حكومة ولاية كارناتاكا الهندية. تم التوقيع على هذا الاتفاق الهام على هامش قمة بنغالورو للتكنولوجيا 2026، والتي استضافتها مدينة بنغالورو خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجارية، لتفتح فصلاً جديداً من التعاون الاقتصادي والتقني بين الإمارتين الهندية والإماراتية.

تفاصيل الاتفاقية وجهات التوقيع الرسمية

وقّع الاتفاقية كل من عبدالرحمن شاهين، النائب الأول للرئيس في دبي كوميرسيتي، والدكتور أفيناش مينون راجندران، المدير العام لجمعية كارناتاكا للابتكار والتكنولوجيا. تعتبر الجمعية الذراع التنفيذية لحكومة ولاية كارناتاكا المسؤولة عن تطوير قطاعي التكنولوجيا والابتكار في الولاية، مما يعكس الجدية المؤسسية وراء هذه الشراكة. وقد حضر مراسم التوقيع مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي الجانبين لتوثيق العلاقة الاستراتيجية.

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كما حضر الحفل معالي بريانك خارغي، وزير الداخلية والإلكترونيات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا الحيوية والحكومة الإلكترونية في ولاية كارناتاكا. إلى جانبه، شارك آرجون سركر، نائب الرئيس-المنظومة الرقمية والشراكات في دبي كوميرسيتي، لضمان التنسيق الفعال بين الفرق التنفيذية في كل من الإمارات والهند.

دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي في السوق

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي بشكل رئيسي إلى تعزيز الشراكة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، ولا سيما التركيز المكثف على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية التي تغير مشهد الأعمال الحديث. كما يركز الاتفاق على دعم توسّع الشركات الناشئة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، مما يخلق جسوراً تجارية جديدة للقطاعات الواعدة.

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يستفيد التعاون الجديد بشكل مباشر من "رخصة الذكاء الاصطناعي" التي أطلقتها دبي كوميرسيتي مؤخراً. تتيح هذه الرخصة المتخصصة للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ممارسة أعمالها ضمن منظومة المنطقة الحرة المتخصصة، مع الاستفادة الكاملة من شبكة المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" لدعم نموها.

رؤى القيادات حول التوسع الرقمي

أكد عبدالرحمن شاهين، نائب الرئيس الأول في دبي كوميرسيتي، أن هذا التعاون يفتح أمام الشركات الناشئة فرصاً واسعة للاستفادة من الإمكانات التكنولوجية ومنظومتي الابتكار في دبي وكارناتاكا. وأشار إلى أن الهدف هو مساعدة هذه الشركات على استكشاف أسواق جديدة وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لتسريع التحوّل الرقمي.

من جانبه، أوضح الدكتور أفيناش مينون راجندران، المدير العام لجمعية كارناتاكا للابتكار والتكنولوجيا، أن كارناتاكا تمتلك منظومة متقدمة في قطاعات التكنولوجيا والبحث والابتكار. وأضاف أن الجانب الهندي يتطلع من خلال هذا التعاون إلى تعزيز ارتباطه بمنظومة الأعمال في دبي، وتوفير فرص جديدة للشركات ورواد الأعمال لتطوير حلول مبتكرة وبناء علاقات تعاون تدعم النمو في الأسواق الدولية.

آليات التنفيذ والتأثير المستقبلي

يركز التعاون العملي على دعم الشركات الناشئة الراغبة في توسيع أنشطتها من كارناتاكا إلى دبي، والعكس صحيح. يتم ذلك من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق وتوفير فرص الاستقرار الأولي للأعمال، مما يساعد الشركات على استكشاف الفرص المتاحة وتطوير أنشطتها بسلاسة. هذا النهج يضمن بيئة مواتية للشركات للدخول إلى أسواق جديدة بثقة وكفاءة عالية.

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يشمل الجانب التنفيذي من التعاون أيضاً تعزيز التواصل بين منظومات التكنولوجيا والابتكار لدى الجانبين، وتشجيع الروابط الوثيقة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والجهات الحكومية. يهدف هذا البعد إلى إتاحة فرص أوسع لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير التعاون في المجالات التقنية ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز منظومة الذكاء الاصطناعي في دبي ويؤسس لمركز عالمي للأعمال والابتكار.