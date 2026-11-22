إطلاق مجمع ند زعبيل في دبي كمنصة لصناعة اقتصاد المستقبل بربط البحث العلمي بالاستثمار وريادة الأعمال لاستقطاب المواهب العالمية وتطوير الحلول التقنية.

أعلن خليفة القامة ، رئيس منظومة البحث والتطوير و الابتكار في دبي التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل ، عن إطلاق مجمع دبي لأبحاث المستقبل " ند زعبيل" ليكون المنصة الرئيسية للإمارة في صناعة اقتصاد المعرفة و الابتكار. يهدف المشروع الاستراتيجي الجديد إلى توفير رافد داعم لاقتصاد المستقبل في دبي من خلال ربط البحث العلمي والتطوير بالاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

يأتي هذا الإعلان في ظل خطط دبي الطموحة خلال السنوات المقبلة لتمويل الأبحاث العلمية والمستقبلية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة في القطاعات البحثية والتطويرية. سيؤثر هذا المبادرة اقتصادياً من خلال تأسيس شركات جديدة، واستقطاب مؤسسات عالمية، وتطوير ملكية فكرية وتقنيات وحلول جديدة تخلق فرص نوعية في القطاعات المستقبلية.

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مجمع ند زعبيل يجمع منظومة الابتكار في مكان واحد

يعتبر مجمع ند زعبيل إضافة استراتيجية جديدة لمنظومة دبي المتكاملة للبحث والتطوير والابتكار، فهو ليس مجرد مجمع بحثي عادي بل صرح معرفي مستقبلي يقع في قلب دبي. يجمع المجمع العلماء والباحثين والمبتكرين والشركات والمؤسسات الأكاديمية والاستثمارية في بيئة واحدة متكاملة تسهم في تسريع الانتقال من استشراف التحولات المستقبلية إلى تطوير واختبار الحلول.

يركز المجمع بشكل أساسي على القطاعات المستقبلية التي تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك التقنيات الحضرية والصحية والبيئية. هذه القطاعات ترتبط بشكل مباشر بمستقبل الإنسان وجودة الحياة والاقتصاد، مما يجعل المجمع مركزاً رئيسياً في دبي لتصميم وصناعة مستقبل هذه المجالات الحيوية.

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استقطاب المواهب العالمية وشراكات بحثية متكاملة

يهدف مجمع ند زعبيل إلى استقطاب نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يتطلب جذب المواهب العالمية منظومة تجمع البنية التحتية المتقدمة والتمويل والشركاء وفرص البحث. يضم المجمع مختبرات ومراكز علمية وبحثية، وحاضنات إبداعية وابتكارية تستضيف أفضل المواهب والخبرات المتخصصة إلى جانب كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية.

تعد الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات التكنولوجية والمستثمرين والجهات الحكومية جزءاً أساسياً من نموذج عمل ند زعبيل. يجمع المجمع هذه الجهات ضمن منظومة واحدة لفتح المجال أمام مشروعات بحثية وتطويرية مشتركة، واختبار الحلول وربطها بالتحديات والاحتياجات الفعلية، وتوفير قنوات للتمويل والاستثمار.

آفاق مستقبلية وتأثير اقتصادي على رواد الأعمال

يضم مجمع ند زعبيل حاضنات للابتكار وشركات تكنولوجية ومؤسسات استثمارية، مع تخصيص استثمارات لدعم الشركات الناشئة في القطاعات البحثية والتطويرية. يطمح المجمع إلى توفير البيئة التي تمكّن الشركات الواعدة من الانتقال من الفكرة إلى المنتج، ومن المنتج إلى شركة قابلة للنمو، ومن دبي إلى الأسواق العالمية.

من المتوقع أن يستضيف مجمع ند زعبيل نحو 30 ألف عالم وباحث ورائد أعمال سنوياً، فيما يُتوقع إنجاز عمليات البناء والتشغيل خلال خمس سنوات. النجاح لن يُقاس بالأرقام وحدها بل بنوعية الأبحاث والمشاريع والحلول التي تنتقل إلى التطبيق، وطموح المجمع هو أن يصبح مقراً للمبتكرين ورواد التكنولوجيا المستقبليين لتعزيز مكانة دبي.