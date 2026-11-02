دبي تقود التحولات المالية عالمياً بـأسبوع مستقبل القطاع المالي

انطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي بمشاركة ألف متحدث عالمي لبحث دور التكنولوجيا في قيادة التحولات المالية وتحقيق أجندة D33.

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، أن دبي قد حققت قفزة نوعية في المشهد الاقتصادي العالمي. وقد انتقلت الإمارة، من خلال الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من مجرد مواكبة التحولات المالية العالمية إلى زعامة هذه التحولات وقيادتها فعلياً.

انطلاق أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي

وكان سموه قد شهد اليوم، في خطوة تعكس الطموح الكبير للإمارة، انطلاق النسخة الأولى من فعالية أسبوعب دبي لمستقبل القطاع المالي. وتُعد هذه الفعالية مبادرة استراتيجية ينظمها مركز دبي المالي العالمي، وتهدف إلى خلق منصة حوارية عالية المستوى تجمع نخبة من العقول القيادية في المجال المالي.

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وتأتي هذه الفعالية بمشاركة واسعة ومميزة، حيث يتواجد في الحدث أكثر من ألف متحدث وخبير. يمثل هؤلاء المتحدثون قطاعات متعددة من القيادات المالية البارزة، وصانعي السياسات الاقتصادية المؤثرين، والمبتكرين التقنيين الذين يجلبون معهم أحدث الأفكار والحلول من مختلف أنحاء العالم لنقاش التحديات والفرص.

التكنولوجيا محرك رئيسي للتغيير المالي

تركز النقاشات خلال هذا الأسبوع على التحولات الجذرية التي تعيد رسم الملامح الجديدة للقطاع المالي العالمي. يتم تسليط الضوء بشكل كبير على الفرص الهائلة التي تتيحها التطورات التكنولوجية السريعة، والابتكارات المالية المتطورة التي تغير قواعد اللعبة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.

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وقد أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، أن الفعالية شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من أسبوعب دبي لمستقبل القطاع المالي. وشدد على أهمية دور مركز دبي المالي العالمي في تنظيم هذه المبادرة التي تجمع أكثر من ألف متحدث من مختلف التخصصات.

وأضاف سموه في بيان صحفي واضح وصريح: إن الحدث يهدف إلى مناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية. وتأتي هذه الكلمات لتعكس الإرادة القوية في تحويل دبي إلى محور عالمي للابتكار المالي.

مواكبة أجندة دبي الاقتصادية D33

وواصل سموه توضيح رؤية الإمارة قائلاً: إن دبي، بفضل الرؤية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت من استقطاب رؤوس الأموال فقط إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الفعالة في تطوير البيئة الحاضنة لهم. وهذا التحول يدل على نضج البيئة الاقتصادية وقدرة دبي على خلق منظومة استثمارية متكاملة ومستدامة.

وأوضح سمو الشيخ مكتوم أن الإمارة تمضي بثبات وثقة تامة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية الدرع ثلاثين. وتُعد هذه الأجندة التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي، إطاراً شاملاً يهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة والابتكار.

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وتؤكد هذه الخطوات المتتالية على مكانة دبي الرائدة في دعم القطاعات المالية والتقنية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين. كما تعكس التزاماً راسخاً بتحويل التحديات العالمية إلى فرص تنموية ملموسة تحقق الرفاهية للمستفيدين.