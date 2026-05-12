دبي تعلن إطلاق المرحلة الثانية من حاضنة الشركات العقارية الإماراتية لتأهيل 25 منتسباً جديداً

تعلن دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج ‘حاضنة الشركات العقارية الإماراتية’، والذي يستهدف استقطاب 25 منتسباً جديداً لتأهيلهم على مدى ستة أشهر في قطاعات تنظيمية، قانونية، تشغيلية، تسويقية ومالية مرتبطة بتأسيس وإدارة شركات الوساطة العقارية. كما يتيح البرنامج للمشاركين فرصاً عملية للتواصل مع المطورين العقاريين والشركاء في السوق، والتعرف إلى المشاريع والفرص المتاحة، وبناء شبكات مهنية تساعدهم على الانطلاق بثقة. وتأتي هذه الخطوة امتداداً للمحطات العملية التي شهدتها المرحلة الأولى، والتي أسهمت في ربط المشاركين مباشرة بمنظومة القطاع العقاري، وتعزيز جاهزيتهم للانتقال من التعلم إلى التطبيق.

12 مايو 2026 أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف استقطاب 25 منتسباً جديداً، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع العقاري.

يأتي ذلك استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من برنامج ‘حاضنة الشركات العقارية الإماراتية’، وما شهدته من إقبال لافت من الكفاءات الوطنية الراغبة في دخول القطاع العقاري وتأسيس شركات وساطة بقيادة إماراتية. كما تأتي المرحلة الثانية تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، وتوجهات دبي الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية وريادة الأعمال، من خلال تطوير منظومة عقارية أكثر استدامة وتنافسية، يقودها جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين المؤهلين للمساهمة في نمو القطاع وتعزيز مكانة دبي العالمية في الاستثمار العقاري





