دبي للثقافة تعلن افتتاح التوسعة المتحفية لحصن الفهيدي واستعراض 25,245 قطعة أثرية واكتشاف 32 موقعاً تاريخياً في دبي، مع تفاصيل مشروع التأهيل الشامل.

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي " دبي للثقافة" رسمياً عن افتتاح التوسعة المتحفية الجديدة ل حصن الفهيدي أمام الجمهور، وذلك في خطوة تعكس التزام الإمارة بالحفاظ على تراثها التاريخي. وقد صاحب هذا الافتتاح هام الكشف عن إحصائيات دقيقة تشير إلى تسجيل 25,245 قطعة أثرية في متاحف الإمارة، وارتفاع عدد المواقع الأثرية المكتشفة رسمياً في دبي إلى 32 موقعاً مختلفاً.

تفاصيل التوسعة والمتحف وأحدث الاكتشافات الأثرية

تتصدر "دبي للثقافة" المشهد من خلال عرض أحدث الأرقام الرسمية التي سجلتها خلال فترة زمنية محددة، حيث أظهرت البيانات أن الهيئة اكتشفت 612 معلماً أثرياً في موقع سهيلة بحتا بشكل محدد. كما تمكنت الفرق الفنية من ترميم 28 معلماً أثرياً و362 قطعة أثرية بدقة عالية منذ عام 2024 وحتى الآن، مما يعزز الرصيف المعرفي للتراث المحلي.

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تمتد التوسعة المتحفية الجديدة، التي تُعد جزءاً من أقدم مبنى تاريخي قائم في دبي، على ثلاثة طوابق فوق سطح الأرض، بالإضافة إلى عمق 16.5 متراً تحت الأرض لاستيعاب المقتنيات. يحتوي هذا الفضاء الموسع على مقتنيات يتجاوز عمر بعضها ثمانية آلاف عام، وهي نتائج مشروع تأهيل شامل استغرق تنفيذة نحو خمسة أعوام من العمل الهندسي والمعماري الدقيق.

يصادف هذا الافتتاح الذكرى الـ 55 لتأسيس متحف دبي عام 1971، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي أسس هذا الصرح الثقافي التاريخي. وعلى مدار عقود، استقبل المتحف نحو 16.87 مليون زائر حتى عام 2019، قبل أن يدخل مرحلة إعادة التأهيل الكبرى التي أُعلن عنها رسمياً في عام 2021.

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القيادة الفنية ومعايير الترميم العالمية

تؤكد مريم مظفر أهلي، مديرة إدارة المقتنيات والتقييم الفني في هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، ومديرة مشروع حصن الفهيدي، على الجوانب الهندسية الفريدة للمشروع. وقد تم تنفيذ المبنى السفلي بالكامل خلال ثلاثة أعوام من أعمال الإنشاء، باستخدام حلول هندسية حائزة على جائزة دولية للابتكار.

ولضمان أعلى معايير الدقة والحفاظ على الهيكل الأصلي، تعاونت الفرق الفنية مع خبراء دوليين يعملون مع "اليونسكو" والبنك الدولي. وقد نجح الفريق في إنجاز المهمة دون إلحاق أي أضرار ببنية الحصن التاريخية، وهو ما يمثل إنجازاً فريداً في مجال ترميم المعالم القديمة.

يشتمل المتحف المجدد على قاعات عرض دائمة ومؤقتة مصممة بعناية، بالإضافة إلى محطات بحثية متطورة ومختبر مفتوح للجمهور. ويوفر المختبر واجهة زجاجية يمكن التحكم في شفافيتها، مما يتيح للزوار مراقبة أعمال ترميم الآثار عن قرب وبشكل مباشر.

محاور المعرض والمسيرة الدفاعية والتاريخية

تقدم تجربة الزائر الست محطات الرئيسية للمعرض، والتي تبدأ من "الخزنة" التي تروي قصة تطور المنظومة الدفاعية في المنطقة. كما تستعرض المحور مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول وزير للدفاع في دولة الإمارات، ودوره المحوري في تأسيس وتطوير القوات المسلحة وتوحيدها عام 1976.

ويصل هذا السرد التاريخي إلى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، منصب وزير الدفاع عام 2024. ويعرض المعرض بشكل مفصل مراسيم اتحادية وأوسمة وشارات عسكرية تاريخية تعود إلى فترة إنشاء قوة ساحل الإمارات المتصالح عام 1951.

توثق قاعة "صرح بارز على مر العصور" التحولات المعمارية للحصن منذ نشأته نحو عام 1787، حيث كان مقرًا للحكم ومركزاً دفاعياً وتجاريًا. وتُعرض في هذه القاعة خرائط ورسوم عملات وطوابع ووثائق تاريخية تضيء على عهدي المغفور لهما، الشيخ مكتوم بن بطي، أول حاكم لدبي من أسرة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن بطي، حاكم دبي آنذاك.

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المقتنيات النادرة والمستقبل الثقافي

تتضمن القاعة مقتنيات نادرة للغاية، تشمل سيفاً وخنجرًا للمغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، طيب الله ثراه، اللذين أهداهما سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات. كما تستضيف القاعة قطعاً تاريخية مهداة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد.

وتبرز قاعة "الأسلحة والدروع الإسلامية" أكبر عملية اقتناء نفذتها الهيئة من السيوف والدروع والخوذ التاريخية المزخرفة، القادمة من حضارات متعددة. في حين يستهل معرض "الأرض: إرثنا الثمين" برنامج المعارض المؤقتة السنوية، بعرض مكتشفات أثرية من مواقع ساروق الحديد والروية وحتا عبر سبعة محاور رئيسية.

ويتم دعم هذه المعارض بأعمال فنية معاصرة كلفت بها الهيئة الفنانات سارة أهلي، وأمينة الجرمن آل علي، وسارا الخيال. وينتقل الزوار عبر ممر متصل إلى الحصن التاريخي لاستكشاف عمارته الدفاعية المشيدة بالمواد المحلية، والتعرف في محطة "التحصينات الدفاعية" إلى أكثر من 100 حصن وبرج في الدولة عبر خريطة ومناظير رقمية تفاعلية.

وتستمر التجربة في محطة "ذكريات حصن الفهيدي" التي تحضر الروايات الشفوية والسجن التاريخي وعلم دبي القديم، وموقع الصورة التاريخية أمام المدفع. ويختتم المعرض بـ "الحصن اليوم وغداً"، مع تطوير محيط الحصن بتحويل الشارع المحاذي له إلى مسار للمشاة يربط حي الفهيدي التاريخي بالسوق القديم وخور دبي والشندغة.

يستقبل المتحف المهيأ بالكامل لأصحاب الهمم زواره يومياً من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً، برسم دخول يبلغ 25 درهماً. ويشمل هذا الدخول زيارة متحف المسكوكات، مدعوماً ببرامج ثقافية وتعليمية وجولات إرشادية متعددة اللغات ومرافق خدمية متكاملة لضمان تجربة زيارة مميزة للجميع.