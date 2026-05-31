دبي تعزز مكانتها مركزاً محورياً عالمياً في قطاع الطيران بفضل أداء الناقلات الوطنية

تستمر دبي في تعزيز موقعها كمركز محوري عالمي لقطاع الطيران، بفضل المرونة التشغيلية العالية للناقلات الوطنية وخاصة طيران الإمارات وفلاي دبي، إلى جانب العودة القوية لشركات الطيران الدولية إلى جداولها عبر مطار دبي الدولي، مما يسهم في استعادة الزخم التشغيلي الكامل.

تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها كمركز محوري عالمي في قطاع الطيران ، حيث تشهد حركة الرحلات انتعاشاً ملحوظاً مدفوعاً بمرونة التشغيل العالية التي تتمتع بها الناقلات الوطنية، وعلى رأسها طيران الإمارات وفلاي دبي .

كما يسهم العودة القوية لشركات الطيران الدولية إلى جداولها التشغيلية عبر مطار دبي الدولي في تعزيز هذا الزخم، وفقاً للبيانات والمصادر المتخصصة في تتبع حركة الرحلات. وفي هذا الصدد، تؤدي الناقلات الإماراتية أدواراً محورية في ضمان استمرارية الربط الجوي، حيث نجحت طيران الإمارات في استعادة نحو 96 بالمئة من شبكة وجهاتها العالمية، وتسيير رحلات إلى 137 وجهة في 72 دولة، بمعدل يزيد عن 1300 رحلة أسبوعياً، مما ساهم في نقل ملايين المسافرين بسلاسة خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، تواصل فلاي دبي دعم الحركة الجوية عبر شبكة واسعة تغطي مناطق الخليج العربي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، مما عزز استقرار العمليات في مطار دبي الدولي، خاصة خلال فترات تراجع بعض شركات الطيران الأجنبية. وتشير بيانات منصات تتبع الرحلات إلى أن النشاط الجوي في المطار يشهد انتعاشاً واضحاً، حيث يبلغ عدد الرحلات اليومية نحو 700 رحلة.

وبحسب معطيات قطاع الطيران، فقد قامت 83 شركة طيران بجدولة رحلات إلى دبي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، مما يعكس توسعاً تدريجياً في الشبكة الدولية. وقد برزت شركات مثل الخطوط الجوية الهندية وإنديجو وطيران الهند إكسبريس والخطوط السعودية ضمن أكثر الناقلات التزاماً بتكثيف الرحلات إلى الإمارة. ويظل مطار دبي الدولي محافظاً على مكانته كأحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، بينما تمضي دبي نحو استعادة زخمها التشغيلي بالكامل، مدعومة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقوة ناقلاتها الوطنية، واستعادة الطلب العالمي على السفر





دبي مطار دبي الدولي طيران الإمارات فلاي دبي قطاع الطيران

