دبي الجنوب توقع اتفاقية مع شيفال لإطلاق مشروع فاخر بحلول 2030

دبي الجنوب توقع اتفاقية مع مجموعة شيفال البريطانية لإطلاق مشروع شيفال خليج الجنوب، يضم 193 وحدة سكنية وفندقية فاخرة في قلب المنطقة السكنية.

وقعت شركة دبي الجنوب اتفاقية رسمية مع مجموعة شيفال البريطانية المتخصصة في قطاع الضيافة الفاخرة، وذلك بهدف إطلاق مشروع " شيفال خليج الجنوب" في المستقبل القريب. ويأتي هذا التوقيع كخطوة استراتيجية لتعزيز التنوع في الخيارات السكنية والضيافية المتاحة داخل المنطقة، مما يصب في مصلحة المستثمرين والسكان الجدد. ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي للمشروع في عام 2030، ليصبح إضافة نوعية للمشهد العقاري في إمارة دبي.

تفاصيل المشروع ووحداته السكنية

يُعد مشروع "شيفال خليج الجنوب" الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في منطقة دبي الجنوب، حيث يجمع بين الشقق الفندقية الفاخرة والوحدات السكنية التي تحمل علامة مجموعة شيفال التجارية المعروفة. ويضم المشروع إجمالاً 193 وحدة متنوعة، منها 98 شقة فندقية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن خطة المشروع 95 وحدة سكنية تحمل العلامة التجارية، وتتراوح مساحاتها بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

رؤية الشركاء وأهداف التوسع

جرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدبي الجنوب، بحضور نبيل الكندي المدير التنفيذي للشركة، ومحمد العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة شيفال، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد نبيل الكندي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توسع دبي الجنوب لتطوير مشاريع في قطاع الضيافة، من خلال استقطاب مشغل عالمي يتمتع بخبرة واسعة وسمعة راسخة. وأشار إلى أن استمرار تطور المنطقة يزيد من أهمية قطاع الضيافة في تلبية احتياجات منظومة الأعمال المتنامية وزوار المنطقة.

من جانبه، أوضح محمد العوضي أن مجموعة شيفال رسخت مكانتها العالمية في قطاع الفنادق الفاخرة، بما يشمل الشقق الفندقية المخدومة وصولاً إلى الوحدات السكنية التي تحمل علامتها التجارية. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تشكل سوقاً رئيسياً ضمن خطط التوسع، وأن إطلاق المشروع في دبي يمثل محطة بارزة في مسيرة النمو الإقليمي. وأشار إلى أن المشروع يجسد المعايير المتميزة من موقع مميز وتصاميم راقية ومرافق متكاملة لضمان تجربة معيشية استثنائية.

Advertisement

الموقع والمرافق والخدمات المقدمة

سيتميز مشروع "شيفال خليج الجنوب" بموقعه الاستراتيجي في مجتمع "خليج الجنوب" الفاخر المطل على الواجهة المائية، والذي يقع في قلب المنطقة السكنية بدبي الجنوب. ويتميز الموقع ببحيرة اصطناعية تمتد على طول كيلومتر واحد، مما يوفر بيئة طبيعية خلابة للسكان والزوار. كما سيرتبط المشروع مباشرة بمركز "خليج الجنوب مول" المعلن عنه، مما يتيح للسكان والنزلاء وصولاً مباشراً إلى وجهة متكاملة للتسوق والترفيه والخدمات اليومية.

ستتميز الشقق والفيلات بتشطيبات عالية الجودة ومطابخ مجهزة بالكامل وشرفات خاصة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق المشتركة. وتشمل هذه المرافق مسبحاً ونادياً رياضياً وصالة مخصصة للمقيمين ومنافذ لتناول الطعام، مع توفير بيئة صديقة للحيوانات الأليفة. وتسعى إدارة المشروع إلى تقديم مستويات خدمة استثنائية تمنح المقيمين والنزلاء والملاك مزيداً من الراحة والخصوصية، سواء للإقامات القصيرة أم الطويلة أم التملك.

الخلفية التاريخية والمحفظ الإقليمية

يأتي إطلاق "شيفال خليج الجنوب" عقب تحديث الهوية التجارية لمجموعة شيفال، ليكون بذلك رابع مشاريعها في دولة الإمارات والسادس في منطقة الشرق الأوسط. ويرفع هذا الإطلاق إجمالي محفظة المجموعة الإقليمية إلى أكثر من 800 وحدة، مع وجود مشاريع إضافية قيد التطوير حالياً. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتوسيع حضورها في الأسواق الناشئة وتقديم حلول سكنية فاخرة تلبي تطلعات العملاء في المنطقة.