دبي تطلق مبنى الشراع: أيقونة عالمية في الاستدامة والذكاء الاصطناعي

تدشين المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهو أكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، تعزيزاً لرؤية دبي في الاستدامة والابتكار والحياد الكربوني.

شهدت إمارة دبي حدثاً استثنائياً يجسد طموحاتها التي لا تعرف الحدود، حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بتدشين مبنى الشراع، الذي يمثل المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف.

هذا الصرح المعماري ليس مجرد مبنى إداري، بل هو رسالة للعالم بأن دبي تواصل تحويل الاستدامة من مجرد أهداف استراتيجية مرسومة في الأوراق إلى أسلوب حياة يومي يلمسه الجميع، وممارسة عملية تشمل كافة تفاصيل المجتمع. وقد أكد سموه خلال التدشين أن دبي تسعى دوماً لتقديم نماذج ملهمة في الحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الطاقة، وتسريع عملية التحول نحو المصادر المتجددة، مما يعزز مكانتها كمدينة مبدعة تقود العالم في مواجهة التحديات البيئية من خلال الابتكار التقني.

وشدد سموه على أن مسيرة دبي نحو المستقبل تتطلب استثمارات مستمرة في العقول والكفاءات والبنية التحتية المتقدمة لترسيخ الريادة العالمية للدولة. ويبرز مبنى الشراع كأيقونة عالمية فريدة، حيث يُصنف كأعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، وهو مصطلح يعني أن المبنى ينتج طاقة نظيفة تفوق إجمالي استهلاكه الفعلي.

وتتجلى عبقرية التصميم في الاعتماد على منظومة إدراكية متكاملة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، مما يجعل المبنى قادراً على التفكير والشعور والاستجابة للمتغيرات المحيطة بشكل لحظي. ومن الناحية التقنية، يضم المبنى ترسانة من التكنولوجيا المتقدمة تشمل نحو 110 آلاف مستشعر ذكي تراقب كافة البيانات البيئية والتشغيلية، مدعومة بأكثر من 1500 نقطة وصول لاسلكية و3200 جهاز شبكي، وهو ما يترجم إلى إنتاج أكثر من 1.9 مليون أمر تحكم آلي يومياً لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

كما يتميز المبنى بقدرة إنتاجية للكهرباء تصل إلى 5 ميجاوات، موزعة عبر أنظمة متطورة من الألواح الكهروضوئية التي تستثمر الطاقة الشمسية بكفاءة عالية، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في كفاءة الطاقة. ولا تقتصر ريادة مبنى الشراع على إنتاج الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تعريف بيئة العمل الحكومي في العصر الرقمي. حيث يتم إدارة كافة مرافق المبنى عبر تطبيق ذكي يحمل اسم 'الشراع'، وهو واجهة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين نحو 100 نظام مستقل في تناغم تام.

يشمل هذا النظام إدارة ذكية للمواقف، وتنسيق المساحات الديناميكية، وإدارة الوصول، بالإضافة إلى التحكم في أنظمة التكييف والإضاءة وجودة الهواء والصوتيات، وحجز الموارد بدقة متناهية. ويحتوي التطبيق على 167 خاصية تشغيلية تركز بشكل أساسي على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز صحة الموظفين ورفع جودة حياتهم المهنية، مع ضمان الصيانة الاستباقية التي تمنع الأعطال قبل وقوعها، مما يحول بيئة العمل إلى منظومة ذكية ذاتية التعلم والتكيف تضع الإنسان في صميم اهتماماتها.

وفي سياق الرؤية الاستراتيجية، يمثل هذا المشروع خطوة جوهرية نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050. وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتبني الابتكار لتحقيق تنمية مستدامة شاملة. إن مبنى الشراع لا يرسي معياراً عالمياً جديداً للمباني الإيجابية الطاقة فحسب، بل يعكس الالتزام الراسخ بدعم الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

وقد حضر مراسم التدشين نخبة من القيادات والشخصيات البارزة، مما يؤكد تكاتف الجهود المؤسسية في دبي لتحويل التحديات إلى فرص والابتكارات إلى واقع ملموس يخدم الإنسان ويحمي الكوكب، مؤكدين أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار هو الطريق الوحيد لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز والابتكار





دبي الاستدامة هيئة كهرباء ومياه دبي الذكاء الاصطناعي الطاقة المتجددة

