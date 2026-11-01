دبي تطلق مجمع ند زعبيل لأبحاث المستقبل باستقطاب 30 ألف باحث

دبي تعلن إطلاق مجمع ند زعبيل لأبحاث المستقبل في إطار استراتيجيتها لرسم ملامح الغد، بهدف استقطاب 30 ألف باحث عالمي لبناء بيئة ابتكار متقدمة.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن إطلاق مشروع استراتيجي ضخم تحت اسم مجمع ند زعبيل ل أبحاث المستقبل ، في خطوة تصبّ ضمن جهود دبي الرامية لقيادة حركة التغير العلمي والتقني على المستوى العالمي، حيث يعتبر هذا المجمع حجر الزاوية في رؤية الإمارة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستشراف المستقبلي.

رؤية صانعي المستقبل في دبي

يعكس هذا الإعلان تجسيداَ عملياً للفلسفة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تقوم على أن المستقبل لا يُنتظر بل يُصنع، وهي مبدأ أرسى ركائزه منذ أكثر من خمسين عاماً حين كان يرى في دبي وجهة عالمية حديثة تتطلب تخطيطاً استباقياً وليس ردهة انتظار للتحولات العالمية، بل محركة لها.

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إن هذا النهج القيادي الذي يتميز بالجسارة والإقدام الإداري، لم يكتفِ بالطرح النظري بل حوّله إلى مشاريع ملموسة تشهد بالمواءمة بين القول والفعل، حيث يعتبر الرهان على المستقبل هو الضمانة الأقوى للحفاظ على ديمومة مسيرة التنمية في دولة الإمارات والارتقاء بها نحو آفاق جديدة تتجاوز التوقعات المحلية والإقليمية والدولية.

ويعتبر إطلاق مجمع ند زعبيل تعبيراً صريحاً عن هذه الفلسفة، فهو ليس مجرد مبنى أو مؤسسة علمية، بل هو أداة استراتيجية لتمكين الدولة من الإمساك بخيوط المستقبل ومواكبة إيقاع العصر المتسارع، والذي لا تملك له الدولة الكسولة أو البطيئة في تفاعلها القدرة على السيطرة أو تسخير معطياته لصالح رفاهية الإنسان وتطوير مجتمعه.

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استقطاب نخبة العقول العالمية

يهدف مجمع ند زعبيل، الذي سيعتبر واحداً من أضخم المشاريع العلمية في المنطقة، إلى استقطاب thirty ألف باحث ومتخصص من جميع دول العالم، ليكونوا في قلب المنظومة البحثية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة الإنسان بشكل مباشر، مما يعزز من مكانة دبي كمنصة عالمية للتبادل المعرفي والتعاون العلمي.

وهذه الأرقام الكبيرة تعكس طموحاً حقيقياً في تحويل دبي إلى مركز جذب للعقول النيرة، حيث سيضم المجمع إلى منظومة دبي الأكبر التي تشمل مؤسسة دبي للمستقبل ومتحف المستقبل وأكاديمية دبي للمستقبل، مشكّلة معاً بيئة متكاملة وغير مسبوقة للاستشراف والاستعداد وصنع المستقبل بأدوات علمية حديثة.

وفي ظل التحديات التي تواجه الأمم اليوم، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن السبب الحقيقي لهذه التحديات ليس في سرعة تطورات المستقبل ذاتها، بل في بطء الاستعداد لها وقلة التفكير الجاد في ملامحها، مما يستدعي ضرورة تبني نهج استباقي قوي يواكب التغيرات وليس مجرد رد فعل لها.

تكامل المنظومات الاستراتيجية للمستقبل

يعتبر مجمع ند زعبيل استكمالاً للمنظومة الاستراتيجية لمأسسة صناعة المستقبل في دبي، حيث سيخدم كجزء من بنية تحتية معرفية شاملة تسعى لتمكين الأجيال القادمة من خلال توفير بيئة داعمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي يخدم الصالح العام ويحقق حياة أفضل.

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ومن خلال هذا المشروع الضخم، تؤكد دبي استمرارها في قيادة مسيرة التقدم والبناء والإعمار والارتقاء بالوطن والإنسان، بأسلوب علمي مدروس يجمع بين العمق الفكري والسرعة في التنفيذ، مما يضمن بقاء الإمارة في طليعة المدن التي تضع الإنسان في صلب اهتماماتها وتراعي رفاهيته على المدى الطويل.

ويختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تغريدته بالتأكيد على أن القادم أجمل بإذن الله، في نبرة من الثقة والاعتزاز بهذا المشروع الذي يمثل مرحلة جديدة في رحلة دبي نحو التميز، حيث تستكمل فيها منظومتها الفائقة التقدم في البحث عن مستقبل أفضل لأبنائها وللعالم أجمع، مؤكدةً أن الجدية في التعامل مع المستقبل هي سر تحقيق الإنجازات الكبرى.

تأثير مجمع ند زعبيل على الاقتصاد المعرفي

من المتوقع أن يكون لهذا المجمع تأثير مباشر على الاقتصاد المعرفي لدبي من خلال خلق فرص عمل عالية القيمة للباحثين والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل ويزيد من القدرة التنافسية للإمارة في سوق العمل العالمي المتخصص والمتطور باستمرار.

إن الاستثمار في رأس المال البشري والمعرفي يمثل جوهر استراتيجية دبي المستقبلية، وهذا المجمع سيكون حاضنة للأفكار الجريئة والحلول المبتكرة التي قد تعالج مشاكل العصر المعقدة، مما يعزز من مكانة دبي كعاصمة للابتكار والمستقبل على الخريطة العالمية ويضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي للأجيال القادمة.