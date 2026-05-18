دبي القابضة تشارك مع مايكروسوفت في دمج الذكاء الاصطناعي المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت دبي القابضة، إحدى الشركات الاستثمارية المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعاونها مع مايكروسوفت لتطبيق الذكاء الاصطناعي المؤسسي في أعمالها في نطاق عالٍ من المسؤولية. يمثل هذا التعاون أول نموذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي المؤسسي في هذه المنطقة، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء والأثر الكلي في أعمالها، في سياق التحول الرقمي المستمر.

أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة التي تمتلك استثمارات في أكثر من 30 دولة، عن تعاونها مع مايكروسوفت لدمج منظومات الذكاء الاصطناعي (AI) في صميم عملياتها، ما يجعلها أول جهة في تبني ال ذكاء الاصطناعي المؤسسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويجسد هذا التعاون أول نموذج لتطبيق الذكاء الاصطناعي المؤسسي بهذا الحجم في المنطقة، ويشير إلى توجه دبي القابضة نحو تحويل التقنيات المتقدمة إلى قدرات تشغيلية رئيسية، وذلك تحقيقاً لطموحات دولة الإمارات لتحقيق الريادة في تبني الذكاء الاصطناعي. سيعمل دبي القابضة بموجب هذا التعاون على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الرئيسية وأطر اتخاذ قراراتها، بما يعزز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة وعملياتها التي تشمل العقارات، والضيافة، والتجزئة، والترفيه، والاستثمارات، وإدارة المجمعات السكنية، واليـخـتر.

وستتيح دبي القابضة لموظفيها استخدام هذه القدرات من واجهة موحدة، مما يمكنهم من تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن مسؤولياتهم اليومية. وسيشمل هذا التحول تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي وتشغيلهم لأتمتة المهام الروتينية وتبسيط الإجراءات العمل، بما يعيد صياغة نهج دبي القابضة في الإنتاجية وصنع القرار. وتتمثل هذه الخطوة في رؤية دبي القابضة الأوسع في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك مشروعها المشترك «Aither» مع شركة بالانتير تكنولوجيز.

ودعم هذه المبادرات مجتمعةً التوجه طـول الأجل للمجموعة نحو دمج التقنيات المتقدمة على مستوى واسع، والإسهام في تحقيق طموحات دولة الإمارات على صعيد الريادة في تبني الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة في دبي القابضة، أن التكنولوجيا حجر الأساس في طريقة عملهم ونهجهم في خلق القيمة، ويتمثل تعاونهم مع مايكروسوفت في استخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتهم الرئيسية على نطاق المؤسسي، بما ينسجم مع طموحات التحول الرقمي في دبي، ويتمثل دور مايكروسوفت في دعم عملائهم مثل دبي القابضة بالمنصات والقدرات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي بأمان في عملياتهم، مع تعزيز الابتكار المسؤول الذي يعود بالنفع على الموظفين والشركات والاقتصاد ككل





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ذكاء الاصطناعي المؤسسي التكنولوجيا المتطورة التفويض والمسؤولية المشاريع المشتركة التقنية تحدي التحول الرقمي التبني الرهان

United States Latest News, United States Headlines