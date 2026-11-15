دبي تعزز حوكمة الشركات العائلية لتأمين التعاقب القيادي

مركز دبي للشركات العائلية ينظم ندوة لرفع جاهزية الشركات للتعاقب القيادي وتطوير المرونة المؤسسية لضمان استدامة النمو عبر الأجيال القادمة.

نظم مركز دبي للشركات العائلية ، وهو الجهة العاملة تحت مظلة غرف دبي ، أحدث فعاليات سلسلة ندوات الحوكمة المتخصصة في مدينة دبي. هدفت هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية الشركات العائلية بشكل كبير للاستعداد لفترات التعاقب القيادي، وذلك من خلال تطوير قدراتها المؤسسية الداخلية.

يهدف هذا العمل الجاد إلى تمكين هذه الكيانات الاقتصادية من مواجهة التحديات والمتغيرات غير المتوقعة بكفاءة. يدعم هذا النهج استمرارية الأعمال ويضمن استدامة نموها عبر الأجيال المتعاقبة في بيئة اقتصادية ديناميكية.

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أدق تفاصيل ندوة الاستعداد للتعاقب

ركزت الجلسة التي استقطبت 30 مشاركاً على بناء المرونة المؤسسية في الشركات العائلية. حملت الجلسة عنوان "الجاهزية والتخطيط للتعاقب القيادي: بناء المرونة المؤسسية في الشركات العائلية". تم التطرق هنا إلى أهمية الانتقال الجذري من إعداد الخطط الرسمية التقليدية للتعاقب.

يهدف التحول المذكور إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة تضمن جاهزية الشركات العائلية للتعامل مع التحولات القيادية المفاجئة. تعزز هذه المنظومة المتكاملة قدرتها على مواصلة أعمالها بكفاءة عالية في مختلف الظروف الطارئة والمستقرة.

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خبرات عالمية ووجهات نظر مستهدفة

شهدت الجلسة مشاركة الدكتورة الدكتورة ويليام ج. روثويل، رئيس شركة روثويل الدولية والخبير العالمي في التخطيط للتعاقب القيادي. كما شارك الدكتور ناصر الهاملي، شريك إداري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشريك المؤسس لشركة روثويل الدولية.

استعرض كلا الخبيرين أبرز الممارسات العملية في مجالات الحوكمة المؤسسية ونقل المعرفة وإعداد القيادات المستقبلية. سلط الضوء على دورها في تعزيز مرونة الشركات العائلية واستمراريتها في سوق الأعمال التنافسي.

صرح خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، بأن الشركات العائلية تشكل ركيزة أساسية في منظومة الأعمال في دبي. أضاف أن جاهزيتها للتعاقب القيادي تكتسب أهمية محورية في ضمان استمرارية نجاحاتها.

أوضح الجروان أن هذه الجاهزية تعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية بشكل فعال. التزمت غرف دبي بدعم الشركات العائلية لتطوير منظومات حوكمة فعالة وترسيخ ثقافة التخطيط الاستباقي للتعاقب القيادي. يسعى هذا الدعم لتمكين الأجيال القادمة من تولي المسؤوليات القيادية بنجاح.

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تطبيقات عملية وآفاق مستقبلية

استعرضت الندوة رؤى مستمدة من بحث دكتوراه للدكتور ناصر الهاملي تناول مجموعة القرق. هي شركة عائلية رائدة في دولة الإمارات، تمتلك إرثاً يمتد على مدى 60 عاماً. مثل هذه الشركة عبد الرحمن الشيباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصلب في مجموعة القرق.

تضمنت الفعالية محاكاة تفاعلية أتاحت للمشاركين اختبار جاهزية شركاتهم للتعامل مع سيناريوهات عملية. تم التركيز على تحديات غير متوقعة مرتبطة بانتقال القيادة بشكل مباشر. سمح ذلك بالتعرف على أدوات عملية لتعزيز استمرارية الأعمال والحد من المخاطر.

تندرج سلسلة الحوكمة ضمن إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي للشركات العائلية. تهدف هذه الجهود لدعم الشركات العائلية في بيئة العمل الحالية. تضم السلسلة مجموعة من الندوات التثقيفية التي تتناول مواضيع محورية أساسية للتخطيط الفعال.

تعزز هذه المبادرات الامتثال التنظيمي ونجاح الأعمال على المدى الطويل بشكل واضح. تتيح السلسلة للمشاركين الاستفادة من تجارب الشركات العائلية الأخرى. تعزز هذه الفعاليات الأطر التنظيمية للشركات الحاضرة في الندوات المختلفة.