دبي تبدأ رقابة ذكية على دراجات التوصيل بكاميرات وإنترنت الأشياء

هيئة الطرق والمواصلات في دبي تدشن نظام رقابة ذكي لدراجات التوصيل يعتمد على إنترنت الأشياء والبيانات لتحسين السلامة والامتثال بدءاً من 2027.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق نظام رقابة ذكي ومتكامل يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لقطاع دراجات توصيل الطلبات. يعكس هذا الإجراء النوعي توجه الهيئة نحو تبني التقنيات المتقدمة والبيانات الذكية لتنظيم الحركة المرورية ورفع معدلات الامتثال للوائح المعتمدة في الإمارة. يستهدف النظام بشكل أساسي تحسين كفاءة عمليات التوصيل وتقليل المخاطر على مستخدمي الطريق من خلال مراقبة دقيقة ومستمرة.

تفاصيل النظام التقني وأجهزة المراقبة

يتكون النظام الجديد من منصة إلكترونية متطورة وأجهزة رقابة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى كاميرات متقدمة مثبتة مباشرة على الدراجات النارية. قال سعيد الرمسي، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المنظومة ستقوم بجمع وتحليل بيانات حية حول مؤشرات القيادة مثل السرعة، والتسارع المفاجئ، والفرملة الحادة، وأنماط القيادة، والموقع الدقيق والمسار المقطوع.

Also read قرعة دوري أبطال إفريقيا .. الزمالك وبيراميدز في اختبار البداية والترجي يترقب الدور الثاني

تتيح هذه التقنية للهيئة رصد الممارسات غير الآمنة بدقة عالية، مما يساعد في اتخاذ إجراءات فورية نحو تحسين السلوك المروري. يعمل النظام على تحويل منهجية المراقبة من النموذج التقليدي التفاعلي إلى نموذج استباقي قائم على التحليلات الذكية، مما يعزز من قدرة الجهات المعنية على إدارة المخاطر قبل وقوع الحوادث.

أدوات الشركات ودعم شرطة دبي

يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تمكين شركات التوصيل من إدارة أساطيلها بكفاءة أعلى من خلال توفير أدوات عملية لمتابعة أداء السائقين بشكل لحظي. أكد سعيد الرمسي أن النجاح يعتمد على التكامل بين الجهات الرقابية مثل شرطة دبي، وشركات التشغيل، والسائقين أنفسهم لضمان بيئة آمنة ومستدامة.

Advertisement

ستوفر المنصة للشركات مؤشرات تشغيلية متقدمة تساعد في تحليل أنماط القيادة وتوجيه برامج التدريب بناءً على بيانات فعلية. يدعم هذا التعاون المستمر مع شرطة دبي والجهات المعنية تطوير منظومة توازن بين كفاءة العمليات التجارية ومتطلبات السلامة العامة، مما يعزز ثقة المجتمع في خدمات التوصيل السريع.

جدول التنفيذ والمراحل الانتقالية

حددت هيئة الطرق والمواصلات إطاراً زمنياً واضحاً لتطبيق النظام الجديد، حيث يصبح تركيب الأجهزة الرقابية وربطها بالمنصة اختيارياً اعتباراً من تاريخ الإطلاق وحتى نهاية النصف الأول من عام 2027. تتيح هذه الفترة الانتقالية للشركات الوقت الكافي لاستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية والاستفادة الكاملة من مزايا النظام الجديد.

بعد انتهاء فترة الاختيارية، سيصبح تطبيق النظام إلزامياً لجميع دراجات التوصيل العاملة في دبي، مما يضمن معياراً موحداً للسلامة والكفاءة. ستستمر الهيئة في تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية وتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق سلس وفعال للنظام، مما يرسخ مكانة دبي كعالمية رائدة في التنقل الذكي والآمن.