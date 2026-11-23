كشفت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عن دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي في قياس إنتاجية الموظفين الحكوميين، مع بقاء آليات التظلم قائمة في الجهات الحكومية واللجان المركزية.

كشف عبدالله الفلاسي ، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ، أن الدائرة أعادت دراسة تطوير نظام إدارة الأداء الحكومي ، بعد عامين من العمل على تطويره، لبحث إمكانات توظيف الذكاء الاصطناعي في الحكومة الإماراتية. وتهدف الدراسة إلى قياس إنتاجية الموظفين وتوثيق إنجازاتهم بدقة أكبر.

وأوضح الفلاسي أن هذا التوجه قد يقلل نقاط الاختلاف بين الموظفين ومسؤوليهم المباشرين أثناء عملية التقييم. وأكد أن توظيف هذه التقنيات داخل النظام لا يزال قيد الدراسة ولم يُعتمد بعد.

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آلية تطوير نظام تقييم الأداء بالذكاء الاصطناعي

تعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعادة النظر في طريقة قياس أداء الموظفين، بحيث تعتمد على توثيق الإنجازات بشكل أدق مما هو متاح حالياً. ويرى الفلاسي أن الأدوات الذكية قد تساعد في رصد المخرجات وربطها بالمهام المحددة لكل موظف.

وتأتي هذه الدراسة ضمن مراجعة شاملة لنظام إدارة الأداء الحكومي، الذي استغرق تطويره عامين. ولم يحدد الفلاسي موعداً لإطلاق أي تعديل على النظام، إذ أشار إلى أن الموضوع ما زال في مرحلة البحث.

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وفي السياق نفسه، شدد الفلاسي على أهمية حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات الوظيفية وعمليات التقييم. وأوضح أن أي قرار مرتبط بالترقية أو التقييم يجب أن يخضع لإطار واضح يحدد المسؤولية ويضمن الشفافية.

الضمانات الحكومية وآليات التظلم للموظفين

أكد الفلاسي أن آليات التظلم ستبقى قائمة داخل الجهات الحكومية وعلى مستوى اللجان المركزية، سواء صدر القرار عن مسؤول أو عن نظام الذكاء الاصطناعي. بمعنى أن الموظف يملك حق الاعتراض في الحالتين.

وخلال الملتقى الثاني للموارد البشرية لعام 2026، الذي خصصته الدائرة لبحث فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، ناقش المشاركون سبل تطوير التشريعات لمواكبة هذه التحولات. وتناول النقاش دعم استخدام التقنيات في تنظيم وقت الموظف وأداء واجباته، مع الحفاظ على حقوقه الوظيفية.

ولفت الفلاسي إلى أن الملتقى بحث أثر الذكاء الاصطناعي على بيئة العمل وطبيعة الخدمات الحكومية، في ظل اتساع استخدامه في المؤسسات وعلى المستوى الشخصي. وأشار إلى أن هذا الاتساع يفرض على الجهات الحكومية مراجعة أدواتها الإدارية بصورة مستمرة.

المهارات المطلوبة للموظفين مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي

يرى الفلاسي أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تتطلب مهارات متجددة لدى الموظف، في مقدمتها الفضول المعرفي، والقدرة على طرح السؤال المناسب، والتحليل النقدي للبيانات، وإتقان استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

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وأوضح أن جودة النتائج ترتبط مباشرة بقدرة الموظف على فهم المسألة التي يعالجها، وتحليل المخرجات الصادرة عن الأدوات الذكية، للوصول إلى حلول أفضل. وأضاف أن التوجه العام في بيئة العمل الحكومي يشجع الموظفين على التعلم والتدريب واستكشاف الأدوات الجديدة، ضمن المعايير والضوابط التي تحدد نطاق استخدامها.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التوظيف بدبي

بدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف فعلياً، إذ أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي منصة تعتمد على هذه التقنيات خلال معرض الوظائف الأخير، لمساعدة الباحثين عن عمل على الوصول إلى الفرص المتاحة.

وتقوم المنصة بتحليل السير الذاتية ومساعدة الباحثين على تطويرها، إضافة إلى عرض خيارات وظيفية تناسب مؤهلات كل باحث. كما تتيح خريطة تفاعلية للباحث الاطلاع على مواقع الوظائف المتاحة في دبي واختيار الفرص الأنسب له من حيث الموقع.

وأوضح الفلاسي أن هناك تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المفاضلة بين المرشحين على الوظائف. وشدد في المقابل على أن العنصر البشري يجب أن يظل حاضراً في عملية الاختيار، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل.