دبي تحتضن النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى دويرز 2026 برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في خطوة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتمويل.

استضافت واحة دبي للسيليكون ، المنطقة الاقتصادية المتخصصة في المعرفة والابتكار التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة " دييز"، النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى " دويرز دبي 2026" يومي 25 و26 الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس السلطة. وقد شهد الحدث تجمع أكثر من 100 متحدث من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار العالمية وتوسيع فرص الشراكات الاستراتيجية.

رؤية استراتيجية لتعزيز مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي

صرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأن العمل يتم وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز مساهمة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وأكد سموه أن استضافة المنتدى تكتسب أهميتها من دورها في ربط دبي بمنظومات الابتكار العالمية واستقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

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وأوضح رئيس دييز أن السلطة تواصل تطوير المقومات التي تعزز جاذبية الإمارة للشركات والمستثمرين، وترسخ دور دبي في تطوير التقنيات المستقبلية وتسريع تطبيقاتها. كما أشار إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة "دييز" ومشاريعها الاستراتيجية يعكس هذا التوجه بشكلٍ بارز نحو تبني التقنيات الحديثة.

خطابات دولية وعلاقات دبلوماسية مع قبرص

افتتح المنتدى بكلمة عبر الاتصال المرئي، ألقاها فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، الذي أكد دخول العلاقات بين قبرص ودولة الإمارات مرحلة جديدة وواعدة. وعرض خلال خطابه الزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى قبرص في ديسمبر 2025، والزيارة التي أعقبتها إلى أبوظبي في مايو 2026.

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وأشار رئيس قبرص إلى أن الاتفاقيات السياسية تفتح آفاقاً جديدة، لكن رواد الأعمال والمستثمرين هم من يحوّلون هذه الفرص إلى نتائج ملموسة. ودعا المنتدى إلى أن يكون نموذجاً متميزاً لترجمة التعاون الثنائي على أرض الواقع، مشدداً على أهمية ربط الجهود السياسية بالمبادرات الاقتصادية والابتكارية.

أداء اقتصادي قوي وتصريحات رسمية مفصلة

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تسعى لأن تصبح من أفضل الوجهات عالمياً لتوسع الشركات الناشئة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل والكفاءات والأسواق الخارجية. وأشار إلى أن مبادرة "مستقبل 100" تدعم الشركات في الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، مما يساهم في تصدر الإمارات الترتيب العالمي في ريادة الأعمال للعام الخامس على التوالي.

وأوضح وزير الاقتصاد أن الإمارات حلت ثانية عالمياً في تمويل رواد الأعمال وسهولة الوصول إليه، مشيراً إلى دورهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الاضطرابات عبر تنويع سلاسل التوريد. ولفت إلى أن الاضطرابات الإقليمية أثرت على إنتاج الطاقة والشحن، إلا أن البنية التحتية والاحتياطيات المالية ساعدت في الاستجابة.

بيانات دقيقة عن النمو والاستثمار الأجنبي المباشر

كشف وزير الاقتصاد والسياحة عن نمو اقتصاد الإمارات بنحو 5 % سنوياً بين عامي 2021 و2025، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 %. كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 20 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت التجارة الخارجية غير النفطية بأكثر من 10 %. وحلت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

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بالرغم من تراجع تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو إلى 3.1 % ثم الانكماش إلى 3.9 %، إلا أن الصندوق رفع التوقعات في نوفمبر متوقعاً نمواً بنسبة 7.3 % في 2027. وأكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لدييز، أن الرؤية الاستراتيجية جعلت الابتكار ركيزة أساسية في مسيرة دبي التنموية، مما أسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار.