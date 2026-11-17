دبي تسرع الفصل في المنازعات عبر الذكاء الاصطناعي ومركز الخبرة القضائية لتعزيز الثقة الاقتصادية وريادة الإمارة، مع نتائج إيجابية لشرطة القضاء وفض المنازعات الإيجارية.

تعزز إمارة دبي موقعها كنموذج عالمي في التميز القضائي من خلال ربط العدالة بالريادة الاقتصادية، حيث أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم أن القضاء النزيه ركيزة أساسية لبناء الثقة المطلوبة للنمو المالي. تسعى المنظومة القضائية إلى تقديم خدمات ناجزة وسريعة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، مما يرسخ مفهوم أن العدالة الناجزة هي عامل حاسم لجذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

تكامل الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية

يأتي تأكيد سمو الشيخ مكتوم بن محمد على سرعة تحقيق العدالة متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة القضائية في دبي، والتي تعتمد بشكل كبير على المشاريع النوعية والنتائج الملموسة. يركز التطور الحالي على دمج الخدمات الرقمية وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتي أصبحت من بديهيات الأعمال الإدارية الحديثة لضمان دقة الأحكام وفاعلية تنفيذها.

Also read مبادرة باكس سيليكا: إعادة تشكيل الأمن التكنولوجي والاقتصادي العالمي

تشمل هذه التقنيات الذكية استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في تسريع الفصل في المنازعات، مما يقلل الروتين الإداري ويزيد من كفاءة الإجراءات القضائية. تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الوقت اللازم لفض الخلافات، وهو ما يعكس تقدم دبي كوجهة رائدة تعتمد على التكنولوجيا في تحسين الخدمات الحكومية والقضائية.

دور مركز دبي للخبرة القضائية في التطوير

بدأ مركز دبي للخبرة القضائية عمله في شهر أغسطس من العام الحالي، وقد استعرض أمام سمو الشيخ مكتوم بن محمد خطته الشاملة لضمان استمرارية تقديم الخدمات المتميزة. يتضمن المشروع تطوير الإدارة العملياتية للمركز عبر إنشاء بوابة رقمية مركزية لاستقبال الطلبات وإدارتها، بالإضافة إلى تطوير الربط الإلكتروني مع الجهات القضائية ذات الصلة.

Advertisement

يرتكز عمل المركز على التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير العمليات، وإنشاء منظومة متكاملة لرصد الأداء وقياس الإنجاز. تهدف هذه البنية التحتية إلى دعم مجلس الإدارة واللجان الفنية ولجان الخبرة في إنجاز مهامها بكفاءة، مما يخدم الهدف الرئيسي المتمثل في تسريع الفصل في المنازعات وترسيخ مكانة دبي العالمية.

نتائج إيجابية في فض المنازعات وشرطة القضاء

أظهرت نتائج أعمال مركز فض المنازعات الإيجارية خلال الشهور العشرة الأولى من العام تحسناً ملموساً في سرعة الفصل على مستوى اللجان الابتدائية والاستئنافية، مع الحفاظ على دقة عالية للأحكام. عززت هذه النتائج ثقة المتعاملين في موثوقية الجهات القضائية، خاصة مع النمو المطرد في أعداد المستأجرين لأغراض العمل والسكن، مما يتطلب جاهزية قضائية عالية لحماية حقوق جميع الأطراف.

في السياق نفسه، أظهرت نتائج أعمال الشرطة القضائية في دبي، التي بدأت اختصاصاتها التنفيذية في الأول من يوليو، انخفاضاً لافتاً في أعداد المطلوبين بموجب أوامر الضبط والإحضار خلال الشهرين الأولين. تتوسع الشرطة القضائية حالياً لتشمل التنفيذ الجبري، وتنفيذ قرارات الرؤية والتسليم، والتنسيق القضائي، مما يعزز التنسيق المباشر بين الجهات القضائية وشرطة دبي.