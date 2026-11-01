دبي تطلق فئة الذكاء الاصطناعي المساعد في جوائز الأعمال لتعزيز الابتكار الرقمي

دبي تطلق فئة جديدة في جائزة محمد بن راشد للأعمال تكافئ شركات القطاع الخاص التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المساعد لتعزيز الإنتاجية والابتكار بشكل مسؤول وفعال.

أعلنت غرف دبي رسمياً عن إطلاق فئة جديدة تحمل اسم الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن فعاليات جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال. يأتي هذا الإعلان في بيان صحفي صادر اليوم، ويهدف إلى تكريم الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في دبي وتتميز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بشكل عملي ومسؤول. تسعى هذه المبادرة لتحقيق نتائج ملموسة ومباشرة على أداء الأعمال التجارية، مما يعكس التزام دبي بتسريع التحول الرقمي في القطاع الخاص.

تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال

تتاح فرصة التنافس على هذه الفئة الجديدة لجميع الشركات العاملة في مختلف قطاعات الأعمال داخل إمارة دبي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد في رفع مستويات الإنتاجية، وتطوير أساليب العمل التقليدية، ودعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

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يشرف على هذا البرنامج المتعلق بالتحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في إمارة دبي، إدارة غرف دبي. يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى تسريع عملية التبنّي العملي لهذه التقنيات المتطورة في مجتمع الأعمال. كما يسعى لتعزيز قدرة الشركات على توظيف هذه الأدوات في تطوير عملياتها الإدارية والتشغيلية، مما يؤدي إلى رفع كفاءتها وإنتاجيتها بشكل كبير، ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على البيانات.

رؤية غرف دبي للمستقبل الرقمي

أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الذكاء الاصطناعي المساعد يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال. وأشار إلى أهمية تطوير قدرات الشركات على الابتكار واغتنام فرص النمو المتاحة في السوق. وأعرب عن حرص غرف دبي على تمكين القطاع الخاص من توظيف هذه التقنيات بشكل مسؤول وفعّال، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

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وأوضح لوتاه أن جوائز التميز تلعب دوراً مهماً في ترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسات، وإبراز التجارب الناجحة التي يمكن الاعتماد عليها. كما تشجع هذه الجوائز الشركات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد الرقمي. تهدف الفئة الجديدة تحديداً إلى تكريم الشركة التي تقدّم نماذج متميزة في توظيف هذه التقنيات، وتحويل إمكاناتها النظرية إلى نتائج ملموسة.

وتتمثل الطموحات المستقبلية للفئة في تشجيع المزيد من الشركات على تطوير تطبيقات مبتكرة تدعم نموها وترتقي بأدائها التشغيلي. كما تساهم في تعزيز جاهزية القطاع الخاص لمواجهة فرص المستقبل، من خلال إبراز تجارب الشركات الفائزة لتكون مصدر إلهام لمجتمع الأعمال ككل. يركز هذا النهج على تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعزز الميزة التنافسية.

معايير التقييم والشروط الدقيقة

تركّز الفئة الجديدة ضمن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال على الاستخدام الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد. تمكّن هذه التطبيقات الأنظمة من تنفيذ المهام، وتنسيق سير العمل، ودعم اتخاذ القرار بدرجة من الاستقلالية، مع الالتزام بضوابط صارمة للإشراف البشري والأمن السيبراني والحوكمة. تستهدف الجوائز الشركات التي انتقلت بتطبيقاتها من مرحلة التجربة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع ضمن عملياتها اليومية.

يتم تقييم المشاركات وفق نموذج يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، ويقوم على أربعة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور جاهزية الكوادر البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيق التقنيات وحالات الاستخدام الناجحة، بالإضافة إلى الامتثال التام لمتطلبات الأمن السيبراني، وقياس النتائج الملموسة للأعمال. يقيّم النموذج مدى جاهزية الشركات لتبني هذه التقنيات وإدارتها وتوسيع نطاق استخدامها.

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يتضمن التقييم أيضًا جودة حالات الاستخدام، وتكاملها، وقابليتها للتوسع، والأطر الحوكمة المعتمدة فيها. يقيس المعيار مدى توافق حالات الاستخدام مع متطلبات الأمن السيبراني والمعايير الإقليمية والدولية، وأهداف الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات. كما يتم قياس الأثر القابل للقياس في رفع الإنتاجية، ودعم النمو، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز الاستدامة والتنافسية.

لجنة التحكيم وتاريخ الجائزة

تخضع جميع المشاركات لتقييم لجنة مستقلة تضم نخبة من الخبراء في المجال. يستعرض المتأهلون للقائمة النهائية حالات الاستخدام الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم، التي تختار فائزاً واحداً بعد دراسة دقيقة للمشاركات والنظر في تفاصيلها. ومع إضافة هذه الفئة الجديدة، تضم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال فئات متعددة تغطي مختلف جوانب النجاح المؤسسي.

تشمل الفئات الأخرى أفضل شركة متميزة التي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في تبني الذكاء الاصطناعي المساعد التي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي. تم إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2005 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

تندرج الجائزة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى تكريم الشركات الملتزمة بأعلى معايير التميز والابتكار والتطوير المستمر. تسعى الجائزة بشكل جاد إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تشجيع المؤسسات على اعتماد أحدث التقنيات التي تعزز كفاءتها وقدرتها على المنافسة في السوق العالمي.