دبي يتقدم 2-0 في نهائي دوري السلة بفوز على بارتيزان بلغراد

فريق دبي لكرة السلة يقترب من التتويج بعد فوزه الثاني على بارتيزان بلغراد في النهائي، ويت să evils to Serbia aiming to seal the title.

حقق فريق دبي لكرة السلة انتصاراً مهماً في مواجهة ضيفه بارتيزان بلغراد الصربي حامل اللقب بنتيجة 86-81، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على صالة كوكا كولا أرينا في دبي، ضمن ثاني مواجهات سلسلة الدور النهائي لموسم 2025-2026.

بهذا الفوز رفع دبي رصيده إلى انتصارين مقابل لا شيء في السلسلة التي تجرى على أفضل من خمس مباريات، بعد فوزه في المباراة الافتتاحية بنتيجة 99-93 في الرابع من الشهر الجاري. أصبح الفريق الإماراتي الآن على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب، حيث يكفيه الفوز في إحدى المباراتين المقبلتين المقررتين في بلغراد يومي 10 و12 يونيو، أو الانتظار لإقامة المباراة الفاصلة الخامسة في دبي في 16 يونيو إذا استمرت السلسلة.

تطورت أحداث المباراة الثانية بشكل متقارب، حيث بدأ بارتيزان بقوة وانتهى الربع الأول بتقدمه 24-20. لكن فريق دبي عادل النتيجة بنهاية الشوط الأول بعد أن حسم الربع الثاني 22-18 لتصبح النتيجة 42-42. في الشوط الثاني، واصل دبي فرض إيقاعه السريع، أنهى الربع الثالث متقدماً 68-66 بعد تفوقه 26-24 في ذلك الربع، ثم حافظ على تقدمه في الدقائق العشر الأخيرة بفوزه في الربع الرابع 18-15.

تصدر الصربي أليكسا افراموفيتش قائمة مسجلي فريق دبي برصيد 16 نقطة، يليه زميله البوسني دزانان موسى بـ15 نقطة،قادا الفريق إلى انتصار ثمين. تمثل هذه المباراة الأخيرة لدبي على أرضه قبل السفر إلى صربيا، حيث يسعى الفريق إلى حسم اللقب مبكراً دون الحاجة إلى العودة إلى الإمارات للمباراة الفاصلة





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