دبي فيوتشر يحقق فوزاً تاريخياً في هنري تو ستيكس ويتأهل لجولد كب

الحصان دبي فيوتشر البالغ من العمر 10 سنوات يفوز بسباق هنري تو ستيكس من الفئة الثالثة بقيادة المدرب سعيد بن سرور، ويضمن المشاركة في سباق جولد كب بأسكوت.

في إنجاز استثنائي يعكس قوة وعزيمة الخيول العربية الأصيلة، تمكن الحصان " دبي فيوتشر " من تحقيق فوز مثير في سباق " هنري تو ستيكس " من الفئة الثالثة، الذي أقيم على مضمار ساندون بارك في المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي.

وبهذا الفوز، أصبح "دبي فيوتشر" البالغ من العمر 10 سنوات أكبر فائز في تاريخ إسطبل جودلفين من حيث العمر، وضمن مكانه في سباق "جولد كب" المرموق في أسكوت بعد ثلاثة أسابيع فقط. الحصان الذي يدربه المدرب العالمي سعيد بن سرور، والذي يمثل دبي وفخر الإسطبل الأزرق، أظهر أداءً رائعًا في السباق الذي بلغت مسافته ميلين (حوالي 3218 مترًا)، مما يعكس لياقته العالية وقدرته على المنافسة رغم تقدمه في السن.

كانت بداية السباق حماسية، حيث انطلق "دبي فيوتشر" من المركز الخامس بين سبعة مشاركين، واتبع تعليمات مدربه بعدم التسرع في البداية. في المراحل الأولى، ظل الحصان في منتصف المجموعة، قبل أن يندفع به الفارس ديفيد بروبرت بقوة عند مغادرة المسار الخلفي، متجاوزًا المنافسين ليضغط على المتصدر "فيرثر". بفضل توقيته المثالي، تمكن "دبي فيوتشر" من الوصول إلى الصدارة قبل علامة الثلاثة فيرلونج (حوالي 600 متر)، ثم بدأ في الابتعاد عن المجموعة بعد علامة الميلين (حوالي 400 متر).

في الأمتار الأخيرة، حاول الحصان "سويت وليام" بقيادة روبرت هافلن اللحاق به، لكنه لم يتمكن من تهديد تقدم "دبي فيوتشر" الذي عبر خط النهاية بفارق رقبة، محققًا زمنًا قدره 3:39.90 دقيقة. هذا الأداء البطولي يضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرة الحصان الحافلة التي تضمنت ثلاثة انتصارات سابقة في سباقات المجموعة، أبرزها فوزه بسباق دبي جولد كب من الفئة الثانية العام الماضي.

في تصريحاته بعد السباق، عبر المدرب سعيد بن سرور عن سعادته وفخره بإنجاز "دبي فيوتشر"، قائلاً: "حصل الحصان على راحة بعد عودته من دبي، ولهذا دخل مشاركته الأخيرة في أسكوت ضمن سباق ساجارو ستيكس وهو جاهز بنسبة 80 إلى 85 بالمئة. كنا نعتقد أنه سيتطور بعد تلك المشاركة، وقد خرج منها بحالة ممتازة. شعرت بأن هذا السباق مناسب له، وطلبت من الفارس ديفيد ألا يتعجل به في البداية نظرًا لطول المسافة".

وأضاف بن سرور: "الحصان في حالة جيدة رغم بلوغه 10 سنوات، لدينا تاريخ مع خيول مثل أفريكان ستوري وبرنس بيشوب التي فازت في سباقات الفئة الأولى بعمر 8 سنوات". وتابع: "سيكون هدفنا المقبل هو جولد كب في أسكوت، أعتقد أن أفضل مسافة له هي الميلان، رغم أنه حل ثالثًا العام الماضي على مسافة ميلين ونصف. في عمره هذا، لا يزال صلبًا وقويًا، ونريد منحه فرصة في مهرجان كبير".

بدوره، أثنى الفارس ديفيد بروبرت على أداء الحصان، قائلاً: "دبي فيوتشر يحب التقدم خلف الخيل، لذلك أردنا في البداية أن يحصل على بعض التغطية. سمحت لسويت وليام بالتقدم أمامي، لكنني شعرت بأن وتيرة السباق أصبحت أبطأ، فقررت التحرك. هذا الحصان مقاتل حقيقي، يخوض السباق بكل ما لديه". هذا الانتصار يعزز مكانة دبي فيوتشر كأحد أبرز الخيول في عالم السباقات، ويؤكد أن العمر ليس عائقًا أمام الطموح والإرادة





