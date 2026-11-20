هيئة تنمية المجتمع في دبي تعلن عن نجاح مبادرة أعراس دبي في تأسيس 1500 أسرة وتحفيز النمو بنسبة 181% بين 2024 و2026، ضمن رؤية الشيخة هند بنت مكتوم.

أفادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بأن مبادرة أعراس دبي حققت نتائج استثنائية في دعم الشباب المقبلين على الزواج. وقد أسهم هذا البرنامج الذي تنفذه الهيئة في تأسيس أكثر من 1500 أسرة إماراتية منذ إطلاقه، مما يعكس النجاح الكبير لهذه الخطوة الاستراتيجية. وتأتي هذه الإنجازات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الأسرة محوراً أساسياً للتنمية الاجتماعية في الإمارة.

معدل نمو مفاجئ في عدد الزفاف

سجلت مبادرة أعراس دبي نمواً لافتاً بلغ 181% في عدد الأعراس خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026. ويشير هذا الرقم الصارم إلى الزيادة الهائلة في الإقبال على الاستفادة من خدمات المبادرة المقدمة من هيئة تنمية المجتمع في دبي. وقد بلغت حصتها من إجمالي الأعراس في دبي لعام 2026 نسبة 48%، مما يؤكد دورها المحوري في سوق الزواج. وهذا النمو يعكس الثقة المتزايدة لدى الشباب في قدرة المبادرة على تيسير خطوبة الزفاف وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

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مؤشرات استقرار عائلي قياسية

يمتد أثر مبادرة أعراس دبي ليشمل جوانب حياة المستفيدين بعد مراسم الزفاف مباشرة، حيث أسفرت النتائج عن ولادة 559 مولوداً بين الأسر المستفيدة. وتبرز هذه الإحصائيات نجاح البرنامج في تعزيز الاستمرارية، حيث وصلت نسبة استمرارية الزواج إلى 99.6% من بين المشاركين. كما سجلت نسبة سعادة المستفيدين من البرنامج رقماً قياسياً بلغ 99.3%، مما يدل على رضا كبير عن الخدمة. وقد استفاد من البرامج التوعوية والتأهيلية المصاحبة 3,319 شخصاً، تم تزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة.

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اعتراف دولي وإنجازات مؤسسية

حصلت مبادرة أعراس دبي على 6 جوائز محلية وعالمية خلال عامي 2025 و2026، مما يعكس التميز الفريد لتجربتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكدت معالي بوحميد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بمواصلة تطوير خدماتها ومبادراتها بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ومستقبله، من خلال تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج.

تقديم حلول شاملة وخدمات متكاملة

يعكس برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي تديره هيئة تنمية المجتمع، حرص سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على دعم الأسر الإماراتية. وتقدم المبادرة حزمة شاملة من المحفزات التي تساعد على خفض تكاليف الزواج، حيث توفر خدمات التخطيط للزفاف بشكل متكامل. وتقام حفلات الزفاف في قاعات عصرية ومجهزة بشكل كامل في مناطق البرشاء والليسيلي وحتا، مع إضافة قاعة الطوار قريباً. كما تقدم المبادرة برامج توعوية واستشارات أسرية لحديثي الزواج والشباب حول التخطيط للزواج وإدارة الشؤون المالية.