دبي تنطلق بفعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بمواسم عيد الأضحى مع حسومات تصل إلى 90%

تعلن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن حملة تسويقية ضخمة تضم أكثر من 500 علامة تجارية، تقدم تخفيضات تصل إلى 90%، برامج ولاء، ومبادرة ربح سكن في دبي، إلى جانب فعاليات ترفيهية وافتتاح أول متجر لعلامة "باك صن" في مول الإمارات.

تستعد إمارة دبي لاستقبال واحدة من أبرز الفعاليات الموسمية في عالم التسوق ، حيث انطلقت حملة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" في الفترة من 27 إلى 31 مايو، متزامنةً مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

تم تصميم هذه الفعالية لتقديم حسومات استثنائية تصل إلى 90 بالمئة على مجموعة واسعة من السلع، مستهدفة أكثر من 500 علامة تجارية تتوزع على آلاف المتاجر الفعلية والافتراضية في مختلف أحياء الإمارة. تُعَدُّ هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، التي تسعى إلى تعزيز نشاط قطاع التجزئة وتأكيد مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال التسوق والترفيه.

تغطي عروض الحملة مجموعة متنوعة من الفئات، تشمل الأزياء الفاخرة والإلكترونيات المتقدمة ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية، والمجوهرات، والإكسسوارات. وتشارك في الحملة كبرى المراكز التجارية التي تشتهر بدورها في جذب الزوار المحليين والدوليين، مثل مول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وسيتي ووك، ومول ابن بطوطة، إلى جانب العديد من المتاجر المتخصصة والماركات العالمية الرائدة.

ولا تقتصر الفعالية على التخفيضات السعرية فحسب، بل تضم أيضاً مزايا إضافية من خلال برامج الولاء المتنوعة التي تمنح المستهلكين استرداداً نقدياً، ونقاط مكافآت، وعروضاً حصرية، وحتى أميال سفر تُستَخدم في برامج السفر الفندقي. من بين الأنشطة المبتكرة التي تم إدراجها في الحملة، تبرز مبادرة "اربح منزلك في دبي" التي تقدم فرصة فريدة للفوز بوحدات سكنية مقدمة من شركة بن غاطي للتطوير العقاري، شرط تحقيق قيمة مشتريات مؤهلة خلال فترة التخفيضات.

إلى جانب ذلك، شهدت دبي افتتاح أول متجر للعلامة التجارية "باك صن" في الدولة، داخل مول الإمارات، ما يعكس توسع العلامة في السوق الإماراتي. وتستكمل الفعالية جدولاً غنياً من الفعاليات الترفيهية، بما في ذلك حفلات موسيقية، وعروض ثقافية، وأنشطة ترفيهية موجهة لجميع الفئات العمرية، لتجعل من عيد الأضحى فترة مليئة بالتسوق المربح والتجارب الترفيهية المتميزة.

هذه الجهود المشتركة تهدف إلى رفع مستوى الرضا لدى المتسوقين وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تحفيز الإنفاق وزيادة الحركة التجارية داخل الإمارة خلال أحد أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في العام





