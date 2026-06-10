دبي تُطلق "سلطة الديمومة الصحية" بقيادة ولي عهدها لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الطبي

إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم يهدف إلى تعزيز دور دبي في علوم الحياة والتقنيات الحيوية، وتطوير بيئة بحثية واستثمارية دولية تدعم الابتكار وتحسين جودة الحياة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي في مجال الرعاية الصحية العالمية، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 عن إنشاء هيئة جديدة تحت اسم "سلطة دبي للديمومة الصحية".

تم تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيساً للهيئة، لتولي مهمة قيادة مرحلة جديدة من مسيرة دبي في أحد أسرع القطاعات نمواً على الصعيد العالمي. يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية دبي الطموحة التي تسعى إلى تحويل الإمارة إلى مركز رائد للابتكار في علوم الحياة والتقنيات الحيوية، وتوفير حلول طبية متقدمة تسهم في تحسين صحة الإنسان وجودة حياته.

في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح صاحب السمو أن العالم يمر بثورة علمية متسارعة في مجال علوم الحياة والابتكارات الطبية، مشيراً إلى أن هدف دبي هو أن تكون في قلب هذه الثورة العالمية. وأضاف سموه أن السلطة الجديدة ستسهم في تسريع وتيرة تطوير بيئة عالمية تحتضن أحدث الحلول الطبية والتقنيات الحيوية، مع التركيز على بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي، والابتكار، والاستثمار، والشراكات الدولية.

وحثّ على ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل البرامج البحثية وتوفير المنح للعلماء والمختبرات، وإطلاق حاضنات تقنية تدعم الشركات الناشئة في مجال الصحة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من مكانة دبي كمحور جذب للمواهب العالمية. اختتم صاحب السمو كلمته بالإشارة إلى أن دبي لا تسعى فقط إلى التميز في الاقتصاد والسياحة والتكنولوجيا، بل تتطلع إلى التفوق على المستوى العالمي في جودة الحياة والعمر الصحي للإنسان.

وأكد أن المشاريع المستقبلية للسلطة ستشمل تطوير بنية تحتية متقدمة للمراكز الطبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية رائدة، وإطلاق مبادرات وطنية لتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. وفي ختام كلمته، عبّر سموه عن ثقته أن المستقبل سيحمل دبي أوجهً أجمل وأفضل بفضل الجهود المشتركة والإيمان برؤية واضحة تدفع بالإنسانية نحو مستقبل صحي ومزدهر





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