دبي تسرع خطى تطوير مطار آل مكتوم الدولي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجستية

تستعرض حكومة دبي التقدم المحرز في تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع الالتزام ببدء التشغيل في 2032 واستثمارات ضخمة لتعزيز أجندة دبي الاقتصادية D33 وتحويل الإمارة إلى وجهة عالمية رائدة.

تواصل حكومة دبي تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي بخطى ثابتة ومدروسة، حيث أكدت الجهات المعنية أن كافة الأعمال تسير وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقاً.

يشهد المشروع تقدماً ملموساً في تنفيذ الحزم الإنشائية الرئيسية، مع استكمال كافة الترتيبات اللازمة لطرح وترسية الحزم المستقبلية، وهو ما يمهد الطريق لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المطار بحلول عام 2032. لا يمثل هذا المشروع مجرد توسعة لمرافق الطيران، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية شاملة طويلة الأمد تهدف إلى جعل دبي القلب النابض لحركة السفر والتجارة العالمية.

وقد شملت الإنجازات الحالية أعمال التمكين الأساسية وتطوير البنية التحتية لمدارج الطائرات، بالإضافة إلى وضع اللبنات الأولى للهياكل التحتية لمباني المسافرين والبوابات، وذلك ضمن منظومة تنفيذية متكاملة تعكس الضخامة الاستراتيجية لهذا الصرح العالمي الذي من المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم عند اكتماله. من جانبه، أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود الفريق الذي يقود هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أن تطوير مطار آل مكتوم الدولي ليس مجرد استثمار في البنية التحتية، بل هو استثمار في مستقبل الإمارة وقدرتها على استقطاب النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح سموه أن المشروع يمثل ركيزة أساسية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية. ومن خلال رفع الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، ستتمكن دبي من جذب استثمارات نوعية وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق الأعمال التجارية الدولية.

إن هذا التوجه الاستباقي في بناء بنية تحتية متطورة يضمن جاهزية دبي للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة في أنماط السفر والتجارة، ويجعلها في موقع الريادة لاقتناص الفرص الاقتصادية الناشئة، بما يخدم كافة القطاعات الحيوية في الدولة ويرفع من كفاءتها التشغيلية إلى أقصى الحدود. وفيما يتعلق بالتفاصيل الإنشائية والمالية، كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن دخول المشروع مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق، وهو ما يترجم الرؤية القيادية إلى واقع ملموس.

وأشار سموه إلى أن هناك حزماً إنشائية قيد التنفيذ حالياً تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم، في حين يتم الاستعداد لترسية مشاريع استراتيجية أخرى تتجاوز قيمتها 55 مليار درهم في المرحلة المقبلة. هذا الزخم المالي والإنشائي يؤكد حجم الطموح الذي تتبناه دبي لترسيخ مكانتها كمركز محوري عالمي.

وبدوره، أشار معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إلى أن المطار، الذي وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمطار العالمي الجديد، يمثل نموذجاً للاستدامة المالية من خلال تطوير أصول سيادية تولد قيمة مضافة مستدامة. كما أكد أن تنفيذ المشروع يتم وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد المحلي وقدرته على إدارة مشاريع عملاقة بهذا الحجم بكفاءة ومرونة عالية.

أما من الناحية التشغيلية والتقنية، فقد أكد سعادة خليفة سهيل الزفين أن مطار آل مكتوم الدولي سيحدث تحولاً جذرياً في مفهوم السفر والخدمات اللوجستية. فالمشروع لا يهدف فقط إلى زيادة عدد المسافرين والشحنات، بل يسعى إلى إعادة تعريف تجربة المسافر من خلال تبني أحدث التقنيات الذكية وأنظمة الأتمتة المتكاملة. يعتمد تصميم المطار على توفير رحلة سلسة وذكية تبدأ من لحظة وصول المسافر وحتى مغادرته، مع دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية لضمان أعلى مستويات الكفاءة.

كما يمثل المطار منصة لوجستية متكاملة تربط بين مختلف وسائط النقل، مما يقلل من زمن نقل البضائع ويعزز من سرعة التدفقات التجارية. إن هذا التوجه نحو الرقمنة والابتكار يجعل من المطار محركاً استراتيجياً يدعم التنافسية طويلة الأمد للإمارة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التميز التشغيلي الذي يواكب تطلعات المسافرين والشركات العالمية في القرن الحادي والعشرين





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