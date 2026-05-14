دبي للثقافة تطلق برنامج الخزافين الصغار لتمكين مواهب الأطفال الإبداعية في فنون الخزف

مبادرة من دبي للثقافة لتعليم الأطفال فنون تشكيل الخزف والسيراميك من خلال ورش عمل تفاعلية في مركز الجليلة لثقافة الطفل لتعزيز الإبداع وبناء جيل فني واعد.

في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز المشهد الثقافي في إمارة دبي وجعلها وجهة عالمية للإبداع والابتكار، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي دبي للثقافة عن انطلاق موسم جديد ومتميز من برنامج الخزافين الصغار.

هذا البرنامج الذي يشرف عليه مركز الجليلة لثقافة الطفل يمثل خطوة جوهرية نحو تمكين الأجيال الناشئة من استكشاف آفاق فنية واسعة في مجال تشكيل الخزف والسيراميك، حيث تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تنمية القدرات الإبداعية لدى الأطفال وتوفير بيئة خصبة تتيح لهم التعبير عن أنفسهم بطرق فنية ومبتكرة. إن هذا التوجه ينسجم بشكل كامل مع التزامات دبي للثقافة في إثراء الحراك الثقافي المحلي وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي يحتضن المواهب ويدعم المبدعين في مختلف المجالات، مما يساهم في بناء جسور من التواصل الثقافي والفني بين الحاضر والمستقبل.

يمتد البرنامج على مدار أربعة أشهر من التدريب المكثف والممتع، حيث صُمم ليكون منصة تفاعلية تفتح أمام الأطفال أبواب الإبداع وتمنحهم المساحة الكافية لصقل مواهبهم الفطرية وتطويرها وفق أسس علمية وفنية صحيحة. يستهدف البرنامج شريحة واسعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عاماً، مما يجعله تجربة شاملة تراعي الفروق العمرية والقدرات المهارية لكل طفل.

وتتضمن فعاليات البرنامج سلسلة من الجلسات الأسبوعية التي تُعقد كل يوم سبت، وهي ورش عمل تدريبية يقودها نخبة من المتخصصين والخبراء في فنون الخزف، الذين يعملون على توجيه الصغار لتعلم كيفية التعامل مع مادة الطين وتحويلها من مادة خام إلى قطع فنية تنبض بالحياة. يعتمد المنهج المتبع في البرنامج على مبدأ التعلم بالممارسة، وهو أسلوب تعليمي حديث يركز على التطبيق العملي المباشر، مما يسمح للمشاركين باستكشاف روائع الصلصال والسيراميك، والتعرف على تقنيات النحت والتشكيل المختلفة، وفهم العلاقة بين المادة والشكل، وهو ما يعزز من قدراتهم على التفكير النقدي والابتكار الفني.

ومن جانبها، أكدت أحلام البناي مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل أن برنامج الخزافين الصغار ليس مجرد دورة تدريبية في الفنون، بل هو استثمار حقيقي في الطاقات البشرية الشابة. وأوضحت أن دبي للثقافة تولي اهتماماً كبيراً بتصميم مبادرات نوعية تهدف إلى بناء شخصية الطفل وتنمية حسه الجمالي، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي من خلال التفاعل مع الأقران في بيئة تعليمية ملهمة.

وأشارت إلى أن ممارسة فن الخزف تمنح الأطفال قدرة فائقة على التركيز والصبر، وتعلمهم كيفية تحويل الأفكار المجردة إلى واقع ملموس، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على مواجهة التحديات. كما شددت على أن الفنون تمثل وسيلة تواصل عالمية وأداة فاعلة في صقل المهارات الحياتية، حيث تمنح الطفل القدرة على التعبير عن مشاعره وأفكاره بطريقة إبداعية بعيدة عن الكلمات، مما يساهم في توازن نموه النفسي والعقلي والاجتماعي.

وفي ختام هذا البرنامج الطموح، سيتم تنظيم معرض فني متكامل في رحاب مركز الجليلة لثقافة الطفل، حيث ستعرض الأعمال الفنية التي أبدعها المشاركون طوال فترة البرنامج أمام الجمهور والزوار. يهدف هذا المعرض إلى الاحتفاء بإنجازات الأطفال وتحفيزهم على الاستمرار في تطوير مشاريعهم الفنية، حيث أن رؤية أعمالهم معروضة في معرض رسمي تمنحهم شعوراً بالفخر والاعتزاز وتدفعهم نحو مزيد من العطاء والإبداع.

إن هذه الخطوة تتماشى مع تطلعات دبي للثقافة في دعم الناشئة وتحفيزهم ليكونوا جزءاً من قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، مما يضمن استدامة الموهبة وتحولها إلى مسيرة مهنية أو هواية جادة تسهم في إثراء المجتمع. إن البرنامج بذلك يمثل حلقة وصل بين التعليم الفني والتطبيق العملي، ويضع اللبنات الأولى في بناء جيل من المبدعين القادرين على المنافسة عالمياً في مجالات الفنون التشكيلية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دبي للثقافة مركز الجليلة لثقافة الطفل فن الخزف مواهب الأطفال الصناعات الإبداعية

United States Latest News, United States Headlines