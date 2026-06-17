دبي تسجل أرقاماً قياسية في سوق العقارات الفاخرة وتفوز بجائزة كابالي هيلز

تشهد دبي ارتفاعاً غير مسبوق في مبيعات العقارات الفاخرة القيد الإنشاء، مع تحقيق مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم في مايو، وتفوز شركة عارف بجائزة الجلف نيوز لمشروع كابالي هيلز المستند إلى تصاميم فريدة.

تستمر دبي في تحقيق أرقام قياسية عالمية في سوق العقارات الفاخرة ، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة القيد الإنشاء إلى مستويات غير مسبوقة. يعود هذا النمو القوي إلى مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تعيد صياغة مفهوم الفخامة، وتجمع بين التصميمات المعمارية الأيقونية والخدمات الفندقية الراقية.

خلال شهر مايو فقط، سجل المطورون مبيعات تقريبية بلغت خمسة مليارات درهم لمنازل تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، ما يعكس قدرة الإمارة على جذب استثمارات ضخمة حتى في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وهذا الزخم المستمر يثبت صمود جاذبية دبي الاستثمارية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، مدعومةً بالنمو الاقتصادي المتسارع وتوسع الأنشطة التجارية، ما يجعلها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والمال.

تتصدر الإمارات مشهد العقارات الفاخرة المرتبطة بأسماء تجارية عالمية، حيث يشهد السوق طلباً متزايداً على مشاريع تحمل علامات كبرى شركات automobiles، والموضة، والضيافة. تُعتبر مناطق جميرا ووسط المدينة والخليج التجاري من أكثر الوجهات جذباً للمستثمرين بفضل جودتها المعمارية الفريدة. وفي إطار هذا الازدهار، حصدت شركة عارف للتطوير العقاري جائزة "الجلف نيوز لاختيار المحررين" في فئة أفضل مجتمع فلل فاخرة للعام، تقديراً لمشروعها السكني "كابالي هيلز" الذي أقيم حفل تكريمه في متحف المستقبل بدبي.

يتميز المشروع بتصاميم فردية لكل فيلا، حيث تُصمم الواجهات بطرق فريدة تجعل كل وحدة سكنية تجربة مستقلة تحمل طابعاً خاصاً من التميز والخصوصية والإبداع الهندسي، ضمن مجتمع فخم يضع معايير جديدة للعيش الراقي. صرّح عارف عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة عارف للتطوير العقاري، أن هذا التكريم يمثل مرحلة محورية في مسيرة الشركة، موضحاً أنه يعكس نجاح رؤيته في تطوير مجتمعات سكنية ترتقي بتجربة المعيشة وتجمع بين الجودة المعمارية والقيمة المستدامة.

وأكد أن مشروع "كابالي هيلز" يجسد التزام الشركة بالابتكار وتلبية تطلعات العملاء، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين والمستخدمين النهائيين على مشاريع عالية الجودة يدعم نمو سوق العقارات الفاخرة في الإمارات، ويؤكد على أهمية التخطيط المتقن والتنفيذ الموثوق في تحقيق نجاحات مستدامة





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