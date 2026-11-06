دبي تعتمداولاً في العالم علاجاً مبتكراً للبهاق أثناء المؤتمر الطبي العاشر

دبي تستضيف المؤتمر العاشر للأمراض الجلدية بإعلان اعتماد علاج فموي ثوري للبهاق لأول مرة عالمياً، بمشاركة 500 متخصص ومناقشة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

انطلقت في دبي فعاليات المؤتمر العاشر لشعبة الأمراض الجلدية التابعة لجمعية الإمارات الطبية، بحضور أكثر من 500 طبيب ومتخصص من مختلف أنحاء العالم. يسلط هذا الحدث الطبي البارز الضوء على التقدم السريع في مجال العلاجات الدوائية، حيث أعلنت جمعية الإمارات للأمراض الجلدية عن اعتماد وإطلاق علاج فموي مبتكر لمرض البهاق. وستكون دولة الإمارات أول دولة في العالم تلتزم باستخدام هذا العلاج، مما يعزز مكانتها الريادية في تبني أحدث الابتكارات الطبية.

إعلان علاج البهاق في دبي

أكد الدكتور أيمن النعيم، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجلدية ورئيس المؤتمر، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتوفير العلاجات المتقدمة للمرضى. سيحتضن المؤتمر حفل الإطلاق الرسمي لهذا العلاج الفموي الجديد، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة من العلاجات الحديثة للأمراض الجلدية الأخرى. تشمل هذه العلاجات أحدث أجيال العلاجات البيولوجية الموجهة لعلاج الصدفية، مما يثبت قدرة القطاع الصحي في دبي على مواكبة التطورات العالمية.

Also read نظرة على أداء الأسواق العالمية قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

التقنيات والذكاء الاصطناعي

يستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ويركز بشكل مكثف على أحدث الابتكارات التكنولوجية في طب الأمراض الجلدية. يبرز البرنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى التقدم في التصوير السريري الدقيق. يجمع المؤتمر نخبة من أطباء الجلدية والباحثين والخبراء وقادة القطاع من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، ضمن منصة علمية متخصصة تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات الطبية.

البرنامج العلمي والتعاون

قدم المؤتمر هذا العام برنامجاً علمياً ثرياً ومتنوعاً يتضمن محاضرات متقدمة وورش عمل تطبيقية وعروضاً توضيحية مباشرة. تشمل الجلسات نقاشات تفاعلية للحالات السريرية لمواكبة أحدث التطورات العلمية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين المتخصصين وتبادل نتائج الأبحاث الرائدة، وتوفير منصة مستدامة للتطوير المهني المستمر لكلا الفئتين من الأطباء: ذوي الخبرة الطويلة والمبتدئين في التخصص.

Advertisement

الاستعداد للكونغرس العالمي 2031

في سياق الطموحات المستقبلية، كشفت الدكتورة جواهر النقبي، مسؤولة ملف دبي لاستضافة الكونغرس العالمي للأمراض الجلدية، عن تقدم دبي بطلب رسمي لاستضافة الحدث في عام 2031. تتنافس خمس مدن عالمية بقوة لاستضافة الحدث منها مدريد وإسطنبول والقاهرة. مؤكدة أن فرصة دبي تعتبر عالية جداً نظرا لمكانتها وما تتميز به من بنية تحتية صحية وخدمات متميزة.

تغطي أجندة المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات الصحية الهامة، بما في ذلك شيخوخة الجلد والأكزيما التي تعد من أكثر الأمراض شيوعاً. كما يناقش المؤتمر حب الشباب وسرطان الجلد والأمراض الجلدية المعدية والالتهابية. يواصل المؤتمر تركيزه على الابتكارات في طب الجلدية، بما يشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طب الجلدية، والتصوير السريري، والأساليب العلاجية المبتكرة، مما يضمن تغطية شاملة لأحدث المستجدات.