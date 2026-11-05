دبي تستثمر في القيادة الثقافية عبر زملاء هيئة الثقافة والفنون في قمة طوكيو

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو لتعزيز الكفاءات القيادية وتطوير سياسات ثقافية مبتكرة تدعم التنمية الحضرية المستدامة.

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي رسمياً عن مشاركة منتسبي الدفعة الأولى من "برنامج الزمالة العالمية" في فعاليات النسخة الخامسة عشرة من " قمة المدن الثقافية العالمية". استضافت العاصمة اليابانية طوكيو هذه الفعالية الدولية الكبرى خلال الفترة الممتدة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي، في حدث جمع نخبة من صناع القرار والخبراء العالميين.

ضم وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي الذي مثل الدولة كلا من هالة بدري، مدير عام "دبي للثقافة"، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة". كما شارك في الوفد سارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الهيئة، لتعزيز التبادل المعرفي الدولي.

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آليات البرنامج والقيادة الشجاعة

تأتي هذه المشاركة في سياق جهود هيئة الثقافة والفنون في دبي الرامية إلى الاستثمار في المواهب وتطوير الكفاءات القيادية، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي والتعاون الدولي. يهدف البرنامج إلى تمكين جيل جديد من صُنّاع السياسات الثقافية من تطوير حلول مبتكرة تدعم التنمية الحضرية المستدامة، وتعزز دور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة.

مثلت هذه المشاركة أولى محطات البرنامج، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، وخاض خلالها المنتسبون تجربة تعليمية وتفاعلية تجمع بين الحوار والتطبيق العملي. شملت هذه التجربة سلسلة من الجلسات المتخصصة التي أتاحت لهم الاطلاع على نماذج قيادية متنوعة، وتبادل الرؤى والمعارف، وبحث التحديات المرتبطة بالعمل الثقافي في مدنهم.

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الشراكات الدولية والتبادل المعرفي

تضمنت الأجندة جلسة "تأملات أولية"، استحضروا خلالها المواقف والخلفيات الثقافية التي أسهمت في تشكيل رؤاهم القيادية، وناقشوا مسؤولياتهم تجاه مدنهم وتطلعاتهم المستقبلية. كما شاركوا في جلسة "القيادة الشجاعة" التي قدمتها أوبي جيمس، مديرة برنامج "ذا ليدرشيب كاتاليست"، لاستكشاف سبل تعزيز الثقة بالنفس وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية.

يضم البرنامج 20 متخصصاً من ذوي الخبرة المهنية، بينهم 5 منتسبين من مختلف الجهات الحكومية في دبي، إلى جانب 15 زميلاً من المدن الأعضاء في شبكة "منتدى المدن الثقافي العالمي". أتاحت لهم جلسة "تعرّف إلى زملائك" استعراض مشاريعهم الثقافية، والاطلاع على مجالات عمل زملائهم من المدن المشاركة، وتبادل الملاحظات البنّاءة لتعزيز الروابط المهنية.

التجارب اليابانية والتحديات العالمية

مزجت أجندة المشاركة بين استكشاف الثقافة اليابانية واكتساب المعارف القيادية، حيث شارك المنتسبون في جولة بغابة "ميجي جينغو"، تلتها جلسة تأملية حول مفهوم "أوموتيناشي"، الذي يجسد فن الضيافة اليابانية القائم على الاهتمام بالآخرين. سلطت الجلسة الضوء على قيم التعاطف والمبادرة وأثرها في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والتعاون.

كما شارك المنتسبون في جلسة "الاستشارات القيادية" التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم جين بينوا برايان، مديرة مؤسسة SMU DataArts، وتوريا ملياني، نائبة عمدة أمستردام السابقة لشؤون الثقافة. ناقش المشاركون التحديات العملية المرتبطة بصنع السياسات الثقافية واستعراض مشاريعهم ومبادراتهم للاستفادة من تجارب المتحدثين المتخصصة.

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رؤية دبي المستقبلية وخطوات البرنامج

أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة منتسبي "برنامج الزمالة العالمية" في قمة طوكيو تعكس رؤية دبي في الاستثمار في الإنسان. أشارت إلى حرص الهيئة على إعداد كفاءات قيادية قادرة على استشراف التحولات وصياغة سياسات ثقافية تستجيب لاحتياجات المجتمعات وتطلعاتها، والارتقاء بجودة الحياة فيها.

وأضافت بدري أن المشاركة تمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات الدولية، وتوسيع شبكة علاقاتهم المهنية، واستكشاف أساليب جديدة للتعامل مع التحديات المشتركة. أشارت إلى أن البرنامج يعكس أهمية الشراكات الدولية في تحويل الأفكار إلى مبادرات ذات أثر ملموس في المجتمعات، بما يعزز دور الثقافة في رسم ملامح المستقبل.

من جانبها، قالت جوستين سيمونز، مؤسسة ورئيسة "منتدى المدن الثقافي العالمي": "يأتي برنامج الزمالة العالمية استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم الجيل القادم من القيادات الثقافية في المدن ومد جسور التواصل بينها". أعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتنظيم برنامج الإقامة للمنتسبين في دبي خلال الربيع المقبل.

يواصل منتسبو البرنامج رحلتهم التعليمية والمهنية خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى مارس 2027، عبر سلسلة من الجلسات الافتراضية المتخصصة. تتناول هذه الجلسات أساليب القيادة وصياغة السياسات الثقافية، ودور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودمج الثقافة في التخطيط الحضري ومشاريع البنية التحتية، لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستدامة في القطاع الثقافي.