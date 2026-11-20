في خضم السباق العالمي نحو التكنولوجيا، تبرز دبي من خلال "أسبوع دبي للمستقبل" رؤية تضع الإنسان في قلب التطور التقني، مؤكدة أن الحكمة والمهارات البشرية مثل التفكير النقدي والإبداع هي المفتاح لقيادة المستقبل في عصر يتفوق فيه الذكاء الاصطناعي على سرعة الحصول على المعلومات.

في خضم السباق العالمي المحموم نحو التكنولوجيا المتطورة وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل لم يسبق له مثيل، تبرز دبي كمنارة فريدة من نوعها من خلال فعاليات وحوارات " أسبوع دبي للمستقبل"، حيث تطرح رؤية إنسانية عميقة ومتميزة للنقاش حول مسار المستقبل.

تنطلق هذه الرؤية من الأساس البشري ذاته، مؤكدة على قدرة الإنسان الفطرية على مواكبة التحولات السريعة والحفاظ على دوره المحوري وقيمته الأخلاقية في عالم تتغير ملامحه بسرعة مذهلة يوماً بعد يوم. وعلى الرغم من هيمنة التكنولوجيا على المشهد الإعلامي والعلمي لعدة عقود طويلة، فإن السؤال الأهم لم يعد يتوقف عند قدرات الآلات الهائلة أو سرعة الابتكار الرقمي، بل ينتقل ليتمحور حول مدى جاهزية الإنسان للاستجابة لهذه المتغيرات الجذرية، والمهارات النوعية التي يحتاجها ليصبح شريكاً فعالاً في صناعة المستقبل، وليس مجرد متلقٍ سلبي لتحولاته.

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لأجل إنسان المستقبل ودبي

وهذا المنظور يعكسه بوضوح شعار الأسبوع "لأجل إنسان المستقبل"، الذي يضع الازدهار الإنساني والرفاهية النفسية في صميم التقدم التقني، مما يؤكد أن التكنولوجيا ليست غاية في حد ذاتها بل أداة لخدمة البشرية. في هذا السياق، يجسد تأكيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، خلال زيارته لفعاليات الأسبوع، التزاماً استراتيجياً راسخاً بدبي بتوظيف التقنيات المتقدمة لدفع عجلة الابتكار وبناء شراكات عالمية وتمكين المواهب المحلية لإكشاف القطاعات التي ستشكل مصير البشرية.

إن هذا التأكيد يعكس حقيقة جوهرية وهي أن الاستثمار في رأس المال البشري لا ينفصل أبداً عن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية. وفي جلسة "المدينة التي لا تنام"، قدم معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، رؤية استشرافية لدبي عام 2040، من خلال محاكاة حية ليوم كامل في المدينة، وكيف يمكن للتخطيط الاستباقي والتكنولوجيا أن تجعل الخدمات أكثر كفاءة واستجابة فورية لاحتياجات السكان.

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وقد لفت الانتباه تأكيده على أن التفاصيل الظاهرة في حياة الناس، مثل نظافة الشواطئ أو ترتيب الحدائق أو جاهزية الطرق، هي نتاج جهود متواصلة لفرق عمل تضع راحة الإنسان واحتياجاته في المقام الأول، مما يعيد تعريف مفهوم المدينة الذكية لتصبح المكان الذي يشعر فيه السكان بأثر التطور في حياتهم اليومية. كما يبرز النص التحدي المتزايد المتمثل في أن امتلاك المعرفة وحدها لم يعد كافياً في العصر الحالي، خاصة مع قدرة الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى المعلومات وتحليلها وإنتاجها في ثوانٍ معدودة، مما يزيد من أهمية المهارات البشرية التي يصعب على الآلات محاكاتها مثل التفكير النقدي والإبداع العميق والتعاطف والقدرة على اتخاذ قرارات أخلاقية معقدة.

التعلم المستمر والحكمة في المستقبل

في هذا الإطار، تبرز الحاجة الملحة لإعادة النظر جذرياً في مفهوم التعليم، حيث لم يعد النموذج التقليدي قادراً على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، مما يجعل التعلم المستمر ضرورة حتمية ترافق الإنسان مدى الحياة. هذا التحول يمتد ليشمل الحكومات والشركات التي أدركت أن القدرة على التعلم والتكيف أصبحت من أهم مقومات النجاح في بيئة اقتصادية متغيرة.

ومن هنا تبرز أهمية مفهوم الحكمة كامتداد أعمق للمعرفة، حيث يكمن التحدي الحقيقي في فهم المعلومات وتقييمها والتمييز بين الحقيقة والتضليل، وصناعة المعنى واتخاذ قرارات مسؤولة تراعي الأبعاد الإنسانية، لتشكل دبي بذلك نموذجاً لـ"اقتصاد الحكمة" حيث القيمة الحقيقية تكمن في جودة القرارات وليس كميتها، معترفة بأن الحكمة الإنسانية ستظل البوصلة التي تحدد اتجاه التطور التقني.