دبي تطلق خارطة طريق سلامة الغذاء بالذكاء الاصطناعي في المؤتمر العشرين

دبي أطلقت خارطة طريق سلامة الغذاء باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان أنظمة غذائية ذكية ومستدامة خلال المؤتمر العشرين بدبي بمشاركة منظمة الفاو.

أعلنت الدكتورة نسيم محمد رفيع ، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، عن إطلاق " خارطة طريق سلامة الغذاء"، وهي وثيقة استشرافية تستند إلى خبرة دبي المتراكمة على مدى 20 عاماً. وتهدف هذه الخارطة إلى بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وأماناً واستدامة من خلال توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي والبيانات.

إطلاق خارطة الطريق واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي

تمثل خارطة طريق سلامة الغذاء بوصلة استراتيجية للسنوات المقبلة، حيث تعمل على استباق التحديات وتعزيز جاهزية المنظومة الغذائية للتعامل مع المتغيرات العالمية. وتسعى البلدية من خلالها إلى تطوير أدوات أكثر كفاءة في مراقبة المخاطر وضمان سلامة الأغذية عبر مختلف مراحل سلاسل الإمداد، مما ينقل القطاع من الرقابة التقليدية إلى مرحلة الوقاية والاستشراف.

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تطورات المؤسسة وإنجازات المؤتمر العشرين

جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة العشرين لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي تنظمه بلدية دبي تحت شعار "مستقبل الأنظمة الغذائية الذكية". ويقام المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية، والرابطة الوطنية للصحة البيئية، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

تحولات جذرية في منظومة الرقابة الغذائية

شهدت تجربة دبي أربعة تحولات رئيسية أسهمت في إعادة صياغة مفهوم سلامة الغذاء، حيث انتقلت من التفتيش التقليدي إلى الوقاية واستشراف المخاطر من خلال التقييمات الذكية ورفع كفاءة العاملين. كما تم التحويل من استخدام التكنولوجيا كأداة مساندة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتتبع الرقمي ورصد المخاطر الناشئة.

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إنجازات رقمية ومختبرات متقدمة

نجحت الإمارة خلال العقدين الماضيين في تحويل نفسها إلى مختبر عالمي للابتكار، حيث أسهمت في توفير ما يزيد على 500 ألف ساعة من المعرفة والتدريب لنحو 47 ألف مشارك. وقد أنجزت المؤسسة أكثر من 22 مليون فحص مخبري للأغذية والمياه والمنتجات الاستهلاكية، مع تقليص زمن بعض الفحوصات المتقدمة إلى دقيقتين فقط.

شراكات دولية ومستقبل الأنظمة الغذائية

أشارت الدكتورة نسيم رفيع إلى تكامل الجهود مع أكثر من 25 منظمة دولية وإقليمية، مما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار. وتؤسس دبي اليوم لمرحلة جديدة تجعل من العلم والابتكار والتعاون الدولي ركائز لتطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز جودة الحياة في المنطقة والعالم.