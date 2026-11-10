دبي بننسولا من H&H على شاطئ جميرا: تطوير وجهة ساحلية بنسبة إنجاز 45% للبنية التحتية

تواصل H&H تطوير دبي بننسولا على شاطئ جميرا بحديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد، مع مشاركة أكثر من 3,500 عامل في الإنشاء.

تواصل شركة H&H تطوير مشروع دبي بننسولا على شاطئ جميرا في دبي، حيث تعمل على إنشاء وجهة ساحلية استثنائية في واحدة من أكثر المناطق المطلة على البحر تميزاً في المدينة. ويأتي المشروع امتداداً لمسيرة الشركة الطويلة في تطوير المشاريع العقارية الراقية في المنطقة.

يجمع دبي بننسولا بين التصاميم المعمارية المميزة وأسلوب الحياة الراقي على الشاطئ والواجهة البحرية. ويضم المشروع مجموعة مختارة من الفنادق والمساكن التابعة لعلامات عالمية مرموقة، إلى جانب مرسى للياخوت الفاخرة وشاطئ خاص بطول كيلومتر واحد ومليون قدم مربعة من الحدائق.

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تفاصيل الحديقة المركزية والشاطئ الخاص في دبي بننسولا

تتوسط دبي بننسولا حديقة مركزية تضم مليون قدم مربعة من الحدائق المترابطة. وتشكل هذه المساحة الخضراء الواسعة وصلة بين مختلف أجزاء المشروع، من المرسى إلى الشاطئ، كما تربط المساكن والفنادق والمرافق الثقافية.

يتخلل الحديقة مسار بطول كيلومترين تحيط به المساحات الخضراء، ويجمع بين الطبيعة والثقافة والحياة اليومية. وتوفر هذه الأجواء الهدوء والخصوصية وفرص الاسترخاء والترفيه للسكان والزوار على حد سواء.

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يتميز الجانب الشرقي من دبي بننسولا بشاطئ خاص يمتد على شكل هلال بطول كيلومتر واحد، ويوفر إطلالات بانورامية على أفق دبي والخليج العربي باتجاه شروق الشمس. أما الواجهة البحرية المقابلة، فيطل منها مرسى اليخوت الفاخرة على مشهد غروب الشمس.

يطل مرسى اليخوت على ممشى حيوي تزيد مساحته على 7,000 متر مربع، ويضم تصاميم راقية وأشهر العلامات العالمية في قطاعي التسوق والمطاعم، إلى جانب تجارب ثقافية متنوعة. ويحافظ المشروع على هدوء الحدائق وممرات المشاة عبر تخصيص المواقف ومداخل سيارات الخدمات في المرافق الموجودة تحت الأرض.

يوفر نادي الشاطئ للسكان مرافق مخصصة للرياضة واللياقة البدنية والأنشطة المائية، بما يتيح الجمع بين النشاط والاسترخاء بالقرب من البحر. ويسهم النادي مع الجناح الثقافي والمطاعم المحيطة بالمرسى في تعزيز التواصل الاجتماعي بين السكان.

علامات الضيافة والتصميم المعماري في دبي بننسولا

تضم وجهة دبي بننسولا فنادق ومساكن فاخرة تحمل علامات أمان وروزوود وكابيلا، اختارتها H&H لما تتميز به كل منها من فلسفة خاصة وخبرة في التصميم والإتقان. ويحتفظ كل مشروع بطابعه الخاص ضمن رؤية تجمع بين التصميم الاستثنائي والحياة الساحلية.

يضم مشروع أمان دبي فندقاً ونادياً خاصاً ومجموعة محدودة من الوحدات السكنية. وتولى مكتب كيري هيل أركيتكتس التصميمين المعماري والداخلي، فيما تولى المعماري فلاديمير دجوروفيتش تصميم الحدائق والمساحات الخارجية، مع استخدام ألوان مستوحاة من رمال الصحراء وزرقة البحر.

تستعد روزوود لطرح فندق ومجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الشاطئ لأول مرة في دبي، تمتد على طول الواجهة البحرية المنحنية للمشروع، إلى جانب خمس فلل سكنية حصرية. ويتيح هذا المشروع للسكان الاستفادة من الشاطئ الخاص لفندق روزوود دبي ونادي الشاطئ والمطاعم والمرافق الصحية.

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يتولى مكتب هوبكنز أركيتكتس التصميم المعماري للوحدات السكنية، وتتولى شركة باندا التصميم الداخلي، فيما صمم جان ميشيل غاثي من شركة دينستون الفلل السكنية، وتولت جرينويز تنسيق الحدائق والمساحات الخضراء.

يقدم فندق كابيلا دبي تجربة ضيافة تعكس أسلوب المجموعة المعروف بالخصوصية والخدمات الشخصية الراقية. ويتألف الفندق من تسعة طوابق ويضم 115 غرفة وجناحاً، بما فيها فيلتان، وتتولى شركة دينستون تصميمه المعماري والداخلي ومساحاته الخارجية.

يحمل مشروع ذا ريزيدنس بننسولا دبي بصمة مكتب روجرز ستيرك هاربور آند بارتنرز (RSHP)، الذي أسسه المعماري ريتشارد روجرز، ويراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتميز وحداته السكنية بتصاميم داخلية من شركة 1508 لندن، تجمع بين الطابع العصري والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية، وتتوزع حول مرسى صممه لوكا ديني.

مراحل إنشاء دبي بننسولا ونسبة إنجاز البنية التحتية

يتقدم إنشاء دبي بننسولا على مراحل بمشاركة أكثر من 3,500 عامل حالياً، بعد أن بدأت أعمال الإنشاء في نوفمبر 2025. وبلغت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية تحت الأرض، التي تمر عبر قلب المشروع وتشمل المرافق الداعمة، 45%.

انطلقت الأعمال الرئيسية في مشروع ذا ريزيدنسز بننسولا دبي تحت إشراف المقاول الرئيسي شركة دوتكو للإنشاءات. وأنجزت شركة DBB أعمال تحسين التربة في كابيلا دبي، ضمن المراحل الأولى من تجهيز الموقع للمباني والمرافق المخططة.