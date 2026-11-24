انطلقت في دبي النسخة الخاصة من قمة المعرفة 2026 برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لمناقشة دور المعرفة في تخطي الأزمات العالمية وبناء مستقبل مستدام.

انطلقت رسمياً في دبي فعاليات "النسخة الخاصة" من قمة المعرفة 2026 ، والتي تستضيفها العاصمة الثقافية العالمية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. تأتي هذه القمة كمنصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين لمناقشة الدور المحوري للمعرفة في مواجهة التحديات الراهنة، وسط شعار يركز على "المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير". وقد ترأست افتتاح الحدث سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ، في خطوة تعكس التزام الإمارة بدعم الابتكار الفكري كركيزة أساسية للتنمية.

رؤية سمو الشيخة لطيفة لتعزيز الاستدامة المعرفية

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الافتتاح أن قمة المعرفة حققت إنجازاً ملحوظاً في إثراء الفكر الإنساني وفتح آفاق جديدة للابتكار على الصعيدين المحلي والعالمي. وأشارت سموها إلى أن الحدث يرسخ مكانته كمنصة تجمع قادة الفكر والخبراء وصناع القرار لطرح رؤى جديدة تعزز قدرة المجتمعات على التكيف مع المستجدات العالمية المتسارعة. وشددت على أن الأمم التي تستثمر في تنمية العقول وتمنح أجيالها أدوات العلم والتفكير النقدي هي الأقدر على تحويل التحديات إلى محطات ريادية وإنجاز.

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إعلان نتائج جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 2026

شهدت مراسم الافتتاح تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2026، والتي تأتي هذه السنة في نسختها التاسعة تقديرًا للتميز المعرفي. حصدت الجائزة عن فئة الأفراد كل من هنري سينيث، أستاذ الفيزياء في جامعة أكسفورد البريطانية، والسير بارثا داسغوبتا، الأستاذ الفخري في علوم الاقتصاد بجامعة كامبريدج. أما عن فئة المؤسسات والمنظمات، فقد نالت مبادرة الأولمبياد الأخضر (غرين أولمبيادا - GREEN Olympiad) التابع لمعهد الطاقة والموارد (TERI) في الهند، التكريم نظراً لجهودها المتميزة.

تصدر الإمارات عربياً في مؤشر المعرفة العالمي 2026

أعلن خلال القمة عن نتائج النسخة العاشرة من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، والذي طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. شمل المؤشر تقييماً شاملاً لـ 195 دولة حول العالم، ليكون أداة مرنة تدعم الحكومات في بناء استراتيجياتها المعرفية وإدارة الأزمات. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة قائمة الدول العربية ضمن المؤشر، بينما حلت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها سنغافورة ثم السويد، مما يعكس التقدم الكبير في منظومة المعرفة الإقليمية.

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كلمة جمال بن حويرب حول مستقبل الاستراتيجيات المعرفية

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن النسخة الخاصة من القمة استمرار لمسيرة طموحة انطلقت قبل أكثر من 10 سنوات. وأضاف أن القمة نجحت في ربط الخبرات بالسياسات وإطلاق مبادرات تواكب احتياجات المجتمعات، مؤكداً أن الحوار المعرفي يتجاوز تبادل الآراء لبناء فهم مشترك للتحديات. وأكد بن حويرب أن المؤسسة ستواصل تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار لتطوير منظومة المعرفة العالمية وجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات.

تحذيرات الدكتور عبدالله الدردري من التحديات العالمية المتشابكة

حذر الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من مجموعة متشابكة من التحديات مثل النزاعات والأزمات الاقتصادية والتهديدات المناخية. وأضاف أن المعرفة أصبحت من أهم مقومات تأكيد قدرة الدول على مواجهة الأزمات وحماية مكتسبات التنمية، وأن القمة تدعوا لتركيز الجهود على صنع قرارات تستند إلى الأدلة. واختتم بأن المعرفة هي الأداة الأقوى لبناء مجتمعات أكثر جاهزية للمستقبل وقادرة على تجاوز الأزمات بصناعة مستقبل مشرق.