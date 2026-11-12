دبي تختتم معرض المركبات الكهربائية 2026 برعاية ولي العهد

اختتم معرض دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 فعالياته بمشاركة 18 ألف زائر، حيث استعرض أحدث تقنيات التنقل الذكي والمستدام برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع التركيز على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي.

اختتم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 فعالياته أمس الأربعاء في مركز دبي التجاري العالمي، حيث استقبل الحدث نحو 18 ألف متخصص وزائر على مدار ثلاثة أيام، ليؤكد مرة أخرى على مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي لتطوير حلول التنقل المستدام واستقطاب الاستثمارات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

تطوير البنية التحتية للتنقل الذكي

نظم هيئة الطرق والمواصلات في دبي هذا الحدث تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار شعار "قيادة مستقبل التنقل الذكي والمستدام"، مستهدفاً مسؤولين وخبراء وممثلين عن شركات عالمية متخصصة في المركبات الكهربائية والهيدروجينية وأنظمة تخزين الطاقة.

وركزت أعمال اليوم الختامي بشكل أساسي على مستقبل المدن الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى تكامل شبكات الطاقة مع أنظمة النقل والتكنولوجيا الرقمية، فيما تم استعراض كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في إدارة الأساطيل وتحسين الكفاءة التشغيلية للمدن الذكية.

وتناولت الجلسات الفنية التوسع في محطات الشحن فائق السرعة وتقنيات تبادل الطاقة بين المركبات والشبكات الكهربائية، حيث تم استعراض إمكانية الاستفادة من بطاريات السيارات في تخزين الكهرباء وإعادة تغذيتها إلى الشبكة عند الحاجة، مما يعزز بشكل كبير من مرونة واستدامة منظومة الطاقة في الإمارة.

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شراكات دولية وتقنيات ناشئة

ناقش المشاركون خلال فعاليات المؤتمر تجارب الأسواق العالمية ولا سيما الهند في تطوير نماذج استثمار وأعمال قابلة للتوسع في قطاع المركبات الكهربائية، كما امتدت النقاشات لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمركبات المتصلة رقمياً وحلول النقل والخدمات اللوجستية منخفضة الانبعاثات.

في خطوة لتعزيز التعاون الاستراتيجي، وقعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) مذكرة تفاهم مع شركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض "EV World"، بهدف توسيع الشراكة والترويج لحلول التنقل الكهربائي وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال المتطور.

وأكد علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة (UAEV)، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية بقطاع التنقل الكهربائي، مشيراً إلى التطلع لتوسيع مشاركة الشركاء وتسليط الضوء على التقنيات التي تسرّع التحول نحو التنقل الكهربائي المستدام.

إطلاق تقنيات جديدة ومستقبل الطيران

شهد المعرض الظهور الأول لسيارة "سكاي نوماد" الهجينة في السوق الإماراتية عقب إطلاقها عالمياً في بكين قبل نحو شهر، حيث أوضح شهاب قرقاش، مؤسس شركة "قرقاش برايم"، أن السيارة تتوافر بثلاثة خيارات تشمل نسختين بخمسة وسبعة مقاعد ونسخة مخصصة للتخييم تضم خيمة قابلة للفتح من سقف السيارة.

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واستعرض الحدث أيضاً مستقبل الطائرات الكهربائية القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والطائرات المسيّرة لنقل البضائع، بالإضافة إلى متطلبات تطوير مرافق الشحن في المطارات وفرص التكامل بين وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية، بما يعكس اتساع مفهوم التنقل المستقبلي ليشمل منظومة متكاملة.

رؤية دبي نحو 2050 والمستثمر العالمي

أكد داوود الشيزاوي، رئيس المعرض والمؤتمر، أن الحدث يمثل منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات الصناعية والتكنولوجية والمستثمرين، مشيراً إلى أن مستقبل التنقل لا يرتبط بتطوير المركبات الكهربائية وحدها بل ببناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية للطاقة النظيفة والقيادة الذاتية.

وأضاف الشيزاوي أن تنوع المشاركات والنقاشات يعكس التحولات المتسارعة في صناعة التنقل عالمياً، مؤكداً أن استثمارات دبي في البنية التحتية الذكية والتقنيات المتقدمة توفر بيئة جاذبة للشركات العالمية وتدعم تطوير حلول مبتكرة تسهم في تسريع التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة وكفاءة.

وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث الحيوي في إطار جهودها الحثيثة لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، ودعم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى الوصول إلى وسائل نقل عام عديمة الانبعاثات بحلول عام 2050، مما يرسخ مكانة الإمارة كمحرك رئيسي للاقتصاد الأخضر في المنطقة.