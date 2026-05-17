دبي تطلق متحف الفن الرقمي لتعزيز ريادتها في الاقتصاد الإبداعي والابتكار الثقافي

أطلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم متحف الفن الرقمي في زعبيل ديستركت، ليكون أول مركز متخصص في المنطقة يدمج بين التكنولوجيا والفنون الحديثة دعماً لأجندة دبي الاقتصادية D33.

في خطوة استراتيجية تعكس تطلعات إمارة دبي نحو صياغة مستقبل الثقافة العالمية، أعلنت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ، عن إطلاق متحف الفن الرقمي ، وهو المشروع الأول من نوعه في المنطقة الذي يركز بشكل كامل على الفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يأتي هذا الصرح الثقافي ضمن مشروع التوسعة الكبرى في منطقة زعبيل ديستركت التابعة لمركز دبي المالي العالمي، ليمثل إضافة نوعية ومحورية لقطاع المتاحف في الإمارة. ويهدف المتحف إلى تعزيز مكانة دبي على خريطة الابتكار الثقافي العالمي، وترسيخ دورها كمركز دولي رائد للاقتصاد الإبداعي، حيث لا يقتصر دوره على العرض الفني فحسب، بل يمتد ليكون منصة استراتيجية تعيد تعريف آليات إنتاج الفن وتقديمه وإتاحته للجمهور في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العصر الحالي.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة أن هذا المتحف يجسد رؤية دبي في تحويل الثقافة إلى محرك أساسي للمعرفة والابتكار، ونقطة التقاء فريدة تجمع بين التكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين لإنتاج تجارب فنية تتجاوز الأطر التقليدية وتساهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الفن والتقنية. من الناحية الاستراتيجية، يتزامن إطلاق هذا المتحف مع النسخة العشرين من معرض آرت دبي، مما يبرز التناغم بين المبادرات الثقافية المختلفة في الإمارة.

وسيتولى مركز دبي المالي العالمي مسؤولية تطوير البنية التحتية للمتحف، بينما تضطلع هيئة الثقافة والفنون في دبي بمهمة الإشراف على تشغيله وصياغة توجهاته الثقافية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية الاقتصاد الإبداعي. إن هذا التعاون المؤسسي يهدف إلى خلق تجارب ثقافية تفاعلية تجذب الزوار من كافة أنحاء العالم، مما يسهم في تنشيط السياحة الثقافية وجذب الاستثمارات في القطاعات الإبداعية.

وقد أشار عيسى كاظم إلى أن هذا المشروع يمثل امتداداً طبيعياً لإرث مركز دبي المالي العالمي في دمج الإبداع بالأعمال، مؤكداً التزام المركز بدعم الطموحات الثقافية للإمارة عبر تقديم تجارب عالمية تستشرف المستقبل وتوفر بيئة خصبة للابتكار. أما من حيث التصميم والمواصفات، فقد قامت شركة أدريان سميث وغوردون جيل أركيتكتشر بتصميم المتحف ليمتد على خمسة طوابق، مجهزة بمنصات تفاعلية متطورة لعرض أبرز الأعمال والمشاريع الفنية الرقمية العالمية.

وسيوفر المتحف مساحات مخصصة للبرامج التعليمية والمبادرات البحثية، مما يخلق بيئة حيوية تجمع الفنانين والباحثين والمواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم. ومن أبرز الميزات التقنية التي سيقدمها المتحف هو تطوير نسخة توأم رقمي، تتيح للجمهور العالمي الوصول إلى المحتوى والتفاعل معه عن بُعد، مما يكسر الحدود الجغرافية ويجعل الفن متاحاً للجميع.

وفي سياق متصل، أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن المتحف يعكس قدرة الإمارة على استشراف التحولات العالمية، حيث يوفر مساحة تفاعلية تحفز روح الابتكار وتمنح المبدعين فرصاً أوسع للتعبير عن رؤاهم في بيئة مستدامة. كما شددت على أهمية الاستثمار في مشاريع تدمج بين الثقافة والتكنولوجيا لتنمية الصناعات الإبداعية وإلهام الأجيال القادمة، بما يضمن استمرارية تأثير دبي كمركز عالمي للإبداع والمعرفة





