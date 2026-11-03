دبي تحتفل بيوم العلم برفع الأعلام في مؤسساتها الكبرى

احتفالات دبي بيوم العلم حيث رفعت شرطة دبي وهيئة الطرق والطاقة والمجتمع أعلام الدولة تعبيراً عن الولاء والانتماء الوطني.

أقامت دوائر وهيئات ومؤسسات دبي احتفالات رسمية بمناسبة يوم العلم ، حيث تم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على مباني هذه الجهات. جاء هذا الإجراء تجسيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، بهدف ترسيخ معاني الوحدة والتلاحم الوطني بين مختلف فئات المجتمع.

شرطة دبي ترمز للعزة بالعلم

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مراسم رفع علم دولة الإمارات أمام مبنى القيادة العامة لشرطة دبي. حضر هذه الفعالية اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي.

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بدأت المراسم بتقدم الفريق عبدالله خليفة المري إلى السارية الرئيسة ورفع العلم، بينما أدى كبار الضباط وضباط الصف والأفراد تحية العلم على أنغام السلام الوطني الذي عزفته الفرقة الموسيقية لشرطة دبي. وأكد الفريق المري أن الثالث من نوفمبر مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفخر براية الاتحاد التي تعكس وحدة أبناء الوطن.

هيئات الطرق والطاقة تؤكد الريادة

احتفلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالمناسبة الوطنية برفع معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة علم الدولة في المبنى الرئيسي للهيئة. شارك في الفعالية المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الهيئة للتعبير عن سعادتهم بهذا اليوم.

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جاءت مشاركة الهيئة تجسيداً لحرصها على ترسيخ معاني الوحدة وتعزيز روح الفخر براية الإمارات التي تمثل رمزاً للسيادة والعزة والإنجاز. يعكس هذا الاحتفال مسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات ريادية في مختلف المجالات بما فيها قطاع النقل والمواصلات.

من جهتها، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي احتفالات يوم العلم ورفع معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة علم الدولة في مقر "الشراع". شارك في الفعالية النواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس وعدد كبير من موظفي الهيئة وسط أجواء وطنية مميزة.

المجتمع يجمعنا بالهوية الوطنية

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي احتفالات يوم العلم تحت شعار الراية تجمعنا بمشاركة مختلف فئات المجتمع. امتدت الفعاليات إلى المقر الرئيسي للمؤسسة في مباني الحضيبة حيث أقيمت مراسم رفع العلم مصاحبة للنشيد الوطني في حضور ممثلين عن الأسر والشباب.

شملت الفعاليات مجالس ند الشبا والخوانيج والورقاء والعوير وحتا ومركز البرشاء المجتمعي لتعزيز التواصل بين كبار المواطنين والشباب. أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن المناسبة تستحضر مسيرة الاتحاد التي جعلت الإنسان محور التنمية ورسخت قيم الانتماء.