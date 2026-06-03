دبي تعلن عن نظام جديد لتقييم جودة أداء المدارس الخاصة ومخرجاتها التعليمية

الهيئة تعلن عن استحداث منظومة جديدة لمتابعة وتقييم جودة أداء المدارس الخاصة ومخرجاتها التعليمية، تحت مسمى «مؤسسة ضمان الجودة والالتزام». وسيتم استئناف زيارات ضمان الجودة لمدارس الإمارة اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، ضمن نهج متجدد يركز على دعم المدارس، وتحسين تجربة الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم، إلى جانب تعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة الخيارات التعليمية المتاحة في دبي.

التاريخ: كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن استحداث منظومة جديدة لمتابعة وتقييم جودة أداء ال مدارس الخاصة ومخرجاتها التعليم ية، تحت مسمى «مؤسسة ضمان الجودة والالتزام».

وستستأنف المؤسسة زيارات ضمان الجودة لمدارس الإمارة اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027، ضمن نهج متجدد يركز على دعم المدارس، وتحسين تجربة الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم، إلى جانب تعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة الخيارات التعليمية المتاحة في دبي. وقالت الهيئة في تصريحات لوسائل الإعلام: "يطبق خلال زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي 2026-2027 إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2015-2016، بما يضمن الوضوح والاتساق للقيادات المدرسية والمعلمين.

وأضاف: "يستند الإطار إلى معايير أداء شاملة تحدد العناصر الأساسية لجودة التعليم، وتدعم المدارس في تحسين أدائها بصورة منهجية ومستدامة، فضلا عن الاعتماد على منهجية دقيقة قائمة على البيانات لتحديد نوع الزيارة المناسب لكل مدرسة، وتشمل هذه المنهجية معلومات عن المدارس، وبيانات الإنجاز، ونتائج التقييم الذاتي، وغيرها من المؤشرات المتاحة. وستدعم هذه العملية أدوات متطورة، ومراجعات متخصصة من خبراء في قطاع التعليم، وإجراءات ضبط تضمن موضوعية القرارات واتساقها واستنادها إلى أحدث البيانات المتوفرة.





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