دبي تطلق مشروع السجادة الحمراء لتسريع إجراءات السفر

دبي تطبق منظومة السجادة الحمراء في المطارات لتسريع إجراءات السفر إلى 3.4 ثانية مع 4 مليارات مشاهدة للمحتوى الرقمي، خطوة نحو الابتكار الحكومي.

كشفت القيادة في دبي عن خطة طموحة للتوسع في تطبيق منظومة " السجادة الحمراء" لتشمل جميع مطارات الإمارة، وهي خطوة جوهرية نحو مستقبل الخدمات الرقمية الذكية. أكد العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الرقمية بالإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب ب دبي ، أن هذه الخطة تأتي وفق مراحل مدروسة بدقة، تراعي بعناية الجاهزية التقنية العالية، والكفاءة التشغيلية، والالتزام الصارم بالمتطلبات الأمنية الدقيقة. ويأتي هذا الإعلان في سياق السعي الحثيث لتوفير بيئة سفر غير مسبوقة للمسافرين، تعكس رؤية دبي الرائدة في تحول الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية.

أرقام قياسية للمشروع الرقمي في دبي

شهد المشروع إقبالاً واسعاً ونجاحاً ملحوظاً، حيث بلغ عدد المستخدمين لمنظومة "السجادة الحمراء" مليوناً و311 ألفاً و598 مستخدماً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026. كما حقق المحتوى الرقمي المرتبط بهذا المشروع نحو 4 مليارات مشاهدة عبر المنصات الرقمية المختلفة، وهو ما يعكس الاهتمام الواسع والتجاوب الإيجابي من قبل الجمهور مع هذه التجربة الجديدة. يشير هذا العدد الكبير من المشاهدات إلى أن النموذج الجديد للخدمات الحكومية الذكية قد لاقى استحساناً كبيراً، وأصبح معياراً جديداً للتفاعل مع الخدمات الرقمية.

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يعتبر هذا الإنجاز رقياً نوعياً في مفهوم السفر الحديث، حيث أصبح بإمكان المسافرين المؤهلين إنجاز إجراءات العبور خلال 3.4 ثوانٍ فقط أثناء حركتهم، دون الحاجة إلى التوقف عن السير أو إبراز الوثائق التقليدية. أوضح الفلاسي في تصريحات خاصة لـ"البيان" أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تعمل بشكل مكثف على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والاستباقية. تهدف هذه الجهود إلى تقليل الإجراءات غير الضرورية، والحد من مطالبة المتعاملين بتقديم بيانات متوافرة مسبقاً لدى الجهات المختصة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

توجيهات حاكم دبي للابتكار الحكومي

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم إعادة النظر جذرياً في الإجراءات التي تطلب من المسافر معلومات متاحة أصلاً لدى الجهات المختصة. تحولت هذه التوجيهات الكريمة إلى متطلبات رقمية واضحة، تضع تقليل الخطوات وتبسيط الإجراءات في مقدمة أولويات تصميم الخدمات. انطلاقاً من تساؤل أساسي يتمثل في جدوى مطالبة المسافر بتكرار تقديم بيانات تمتلكها الجهات المعنية بالفعل، كان الهدف هو إعادة هندسة رحلة العبور بالكامل.

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لم يستهدف المشروع مجرد تسريع إجراءات التحقق التقليدية، بل سعى للانتقال من نموذج يتطلب توقف المسافر أمام نقطة الخدمة إلى منظومة ذكية تنجز الإجراءات أثناء حركته. وقد حظي هذا النهج الابتكاري بتقدير رسمي متميز، حيث فاز المشروع بجائزة "دبي الأفعال" (Dubai-it)، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. يمثل هذا الفوز تقديراً لنهج الابتكار الحكومي، ولجهود فرق العمل والشركاء الذين نجحوا في تحويل الفكرة إلى واقع عملي ملموس.

تحديات تقنية واستراتيجيات التكامل

واجه تنفيذ المشروع تحديات تقنية وتشغيلية كبيرة، حيث كان إنجاز إجراءات العبور أثناء حركة المسافر يتطلب تشغيل مكونات متعددة بتناغم ودقة خلال فترة زمنية بالغة القصر. لم تقتصر التحديات على سرعة التعرف والتحقق فحسب، بل شملت موثوقية تدفق البيانات، والتكامل بين الأنظمة المختلفة، واستمرارية الخدمة، وتوفير مسارات واضحة للحالات التي تحتاج إلى معالجة مختلفة. عملت فرق العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لمواءمة المتطلبات الأمنية والتشغيلية مع هدف تسهيل العبور، بما يضمن ألا تأتي السرعة على حساب جودة القرار أو موثوقية الخدمة.

تم اختبار سيناريوهات تشغيلية مختلفة وتحسين التجربة بصورة مستمرة، وصولاَ إلى نموذج يثبت إمكانية الجمع بين السرعة والدقة والأمان. أشار الفلاسي إلى أن الدرس الأهم من تجربة "السجادة الحمراء" يتمثل في أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على التكامل بين الأنظمة والعمليات والعنصر البشري. أكد أن طموحات قطاع الخدمات الرقمية تتجاوز اختصار زمن إنجاز إجراءات الجوازات إلى تطوير تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية، من خلال النظر إلى رحلة المسافر بوصفها منظومة متكاملة تبدأ قبل وصوله إلى المطار وتمتد إلى ما بعد مغادرته.

مستقبل الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي

فيما يتعلق بمستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، أكد الفلاسي أن التقنيات المتقدمة تتيح فرصاَ واسعة لتطوير الخدمات وتحسين قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المتعاملين. إلا أن استخدامها يجب أن يرتبط بتحقيق قيمة فعلية للمستفيدين، وذلك من خلال توجيه مستمر لإعادة النظر في الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمتعاملين. يهدف هذا التوجه إلى تقليل عدد الخطوات والمتطلبات التي يمكن الاستغناء عنها أو دمجها، بما يضمن كفاءة أعلى ورضا أكبر للمستخدمين.

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وحول إمكانية إنجاز معاملات الإقامة وتجديدها تلقائياَ في المستقبل، أوضح أن هذا التوجه يرتبط بطبيعة كل خدمة وشروطها القانونية والتنظيمية ومتطلبات الموافقة والتحقق. أكد أن الإدارة تسعى إلى تقليل تدخل المتعامل في إنجاز الخدمات كلما سمحت المتطلبات المعتمدة بذلك. إن المستقبل الذي تعمل عليه الإدارة هو أن يشعر المسافر بجودة الخدمة وسهولتها، دون أن ينشغل بالتفاصيل التقنية والإجرائية التي تقف خلفها، مما يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في الابتكار والخدمة.