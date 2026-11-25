مركز دبي التجاري العالمي يختتم 2026 بـ12 فعالية كبرى أبرزها جيتكس جلوبال 2026 وارتفاع عدد الزوار المتوقّع لـ200 ألف مشارك من 180 دولة.

يختتم مركز دبي التجاري العالمي عام 2026 بجولة حافلة من النشاط الاقتصادي والثقافي، حيث يستضيف 12 معرضاً ومؤتمراً وفعالية ترفيهية مباشرة خلال شهر ديسمبر. تنقسم الأجندة الزمنية بين موقعين رئيسيين هما مركز دبي التجاري العالمي في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو. يبرز هذا الشهر كمحطة تحول استراتيجية من خلال استضافة معرض جيتكس جلوبال 2026 للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض ، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.

إطلاق المهرجانات الثقافية والمؤتمرات المتخصصة

يبدأ شهر ديسمبر باستضافة مهرجان خوان موسيكا الأول من نوعه في الأول من ديسمبر، ويوفر هذا الحدث احتفالاً جديداً بالموسيقى والثقافة الفلبينية. يضم المهرجان مجموعة من النجوم المرموقين والمواهب الصاعدة الذين يستعرضون تنوع المشهد الموسيقي الفلبيني عبر الأجيال والأنماط الفنية المختلفة.

في السياق الطبي، يرسخ مؤتمر الشرق الأوسط لتطور طب العيون مكانته منذ أكثر من عقد من الزمان. يُقام المؤتمر على مدار ثلاثة أيام من الثالث إلى الخامس من ديسمبر، ويجمع أكثر من 4000 طبيب عيون وجراح وخبير في القطاع من مختلف أنحاء العالم.

يركز برنامج المؤتمر هذا العام على جميع التخصصات الفرعية في طب العيون، مع اهتمام خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير خدمات العناية بصحة العين. وفي مجال الإعلانات، يستعرض معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية نسخته التاسعة والعشرين بين السابع والتاسع من ديسمبر.

يستعرض المعرض حلول الإضاءة بتقنية LED وشاشات العرض الرقمية وأنظمة الصوت والإضاءة الاحترافية، بالإضافة إلى العروض التوضيحية المباشرة وإطلاق المنتجات الجديدة في القطاع.

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قمة جيتكس جلوبال ونقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض

تستضيف قمة جيتكس جلوبال نخبة من قادة التكنولوجيا العالميين والمستثمرين وصنّاع السياسات في السابع من ديسمبر. يركز اليوم المخصص للحوارات الاستراتيجية رفيعة المستوى على أبرز التوجهات والفرص والأطر التنظيمية التي ترسم ملامح اقتصادات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

تستعرض القمة العوامل المؤثرة في رسم مستقبل التكنولوجيا، بدءاً من حوكمة الذكاء الاصطناعي والسيادة على البيانات، وصولاً إلى البنية التحتية الاستراتيجية والتقنيات الناشئة والاستثمار. وبعد القمة، تنطلق النسخة السادسة والأربعون من معرض جيتكس جلوبال 2026 في مركز دبي للمعارض بين الثامن والحادي عشر من ديسمبر.

يُعد هذا الحدث الأكبر عالمياً في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وتوقعات الحدث تشير إلى استقبال أكثر من 200 ألف زائر من أكثر من 180 دولة. يشارك في المعرض 800 شركة عارضة وأكثر من 400 جهة حكومية على مدار أربعة أيام من الفعاليات.

يشمل البرنامج مؤتمرات وورش عمل تفاعلية وفعاليات للتواصل، ومن أبرزها مؤتمر GITEX Scale Summit. كما تشهد هذه الدورة المرتقبة الإطلاق الأول لـ TechCation، وهي مبادرة جديدة تجمع بين التكنولوجيا والترفيه للزوار.

المنصات الاستثمارية والتخصصات التجارية المتعددة

يستقطب معرض إكسباند نورث ستار الشركات الناشئة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم في مركز دبي للمعارض بين الثامن والعاشر من ديسمبر. يتيح الحدث لرواد الأعمال وقادة التكنولوجيا والجهات الحكومية والشركات الكبرى فرصاً للتواصل والتعاون.

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توفر الفعالية منصة متكاملة للشركات الناشئة لاستعراض أفكارها وحلولها المبتكرة، مع التركيز على نمو الشركات الناشئة ونماذج رأس المال الجديدة والتقنيات المتقدمة. تتناول الدورة موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والتقنيات الحيوية وتطبيقات الواقع المعزز والافتراضي.

في مجال المنتجات الاستهلاكية، يعرض المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة نسخته الرابعة بين الخامس عشر والسابع عشر من ديسمبر. يقدم الحدث مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات مختلف مراحل الطفولة المبكرة.

يتضمن المعرض ألعاب الأطفال والأثاث ومستلزمات الأمومة والإكسسوارات، مع توفير فرص للتواصل وتبادل المعرفة بين المتخصصين. إلى جانبه، يعد معرض الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية أحد أبرز المنصات في المنطقة.

المنصات التجارية العالمية والأنشطة الرياضية والثقافية

يستقطب المعرض المتوقع استقبال أكثر من 27 ألف زائر وما يزيد على 900 علامة تجارية خلال الفترة من الخامس عشر إلى السابع عشر من ديسمبر. يستعرض المعرض الجيل الجديد من التقنيات الموجهة للمستهلكين مثل الأجهزة القابلة للارتداء وحلول المنازل الذكية.

كما يوفر معرض المنتجات الصينية منصة تجارية كبرى تربط المصنّعين من الصين بالمشترين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين الخامس عشر والسابع عشر من ديسمبر. يغطي المعرض قطاعات البناء والمنسوجات والملابس والمنتجات المنزلية والأثاث.

ختاماً، تستضيف بطولة الرقص الرياضي بين السادس عشر والعشرين من ديسمبر الرياضيين والمدربين في مركز دبي التجاري العالمي. ينظم الاتحاد العالمي للرقصات البهلوانية والرقصات الرياضية البطولة التي تتضمن سلسلة دبي العالمية للرقصات الرياضية ودبي المفتوحة للبريكينج وبطولة العالم للروك آند رول.