دبي تطلق مشروع SHIFFT للشراكة الاستراتيجية في اللوجستيات ذاتية القيادة

مؤسسة دبي للمستقبل وموانئ دبي العالمية تعلنان شراكة استراتيجية ضمن مشروع SHIFFT لتطوير حلول لوجستية ذاتية القيادة لتعزيز ريادة دبي العالمية في القطاع.

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل رسمياً عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) لتكون الشريك الأول في مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة الذي يحمل الاسم الرمزي "SHIFFT". يأتي هذا الإعلان ضمن إطار جهود تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار والتكنولوجيا اللوجستية.

تسريع نشر التقنيات الذكية في الموانئ

يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تسريع عملية تطوير ونشر الجيل المقبل من حلول الخدمات اللوجستية ذاتية التشغيل، بدءاً من ميناء جبل علي ومروراً بالمحطات واللوجستيات الصناعية التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية. تشمل هذه الحلول التقنيات المتقدمة لدمج المركبات، وقدرات القيادة الذاتية المتطورة، بالإضافة إلى أطر السلامة والاعتمادية العالية. كما يتضمن المشروع تطوير أنظمة متقدمة لإدارة وتنسيق الأساطيل، وإدارة الحركة والتوجيه الذكي.

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يعمل المشروع على دمج تقنيات التوائم الرقمية وأنظمة الذكاء الموقعي لتحسين الأداء التشغيلي بشكل ملحوظ. هذه التقنيات مصممة خصيصاً للعمل في البيئات المعقدة والمتعددة الاستخدامات، مما يضمن كفاءة عالية واستمرارية في العمليات اللوجستية الحيوية. تم إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع شركة أوكسا العالمية المتخصصة في تقنيات المركبات ذاتية التشغيل، وذلك تحت مظلة مشاريع منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي.

رؤية خليفة القامة لأتمتة سلاسل الإمداد

أكد خليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أن اختيار مجموعة موانئ دبي العالمية كشريك استراتيجي يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير وتطبيق حلول الاستقلالية اللوجستية. وشدد القامة على أن هذا التعاون يجمع بين الخبرات التشغيلية العالمية الرائدة والتقنيات المتقدمة لابتكار حلول عملية قابلة للنشر والتوسع على نطاق عالمي. يأتي ذلك انطلاقاً من إيمان دبي بأهمية تبني أحدث الابتكارات لخدمة القطاعات الخدمية.

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يعتبر التحول نحو العمليات الذاتية التشغيل مكوناً رئيسياً في الاستراتيجية التشغيلية طويلة المدى لمجموعة موانئ دبي العالمية، التي تشغل حالياً أكثر من 900 مركبة في ميناء جبل علي. تعمل هذه المركبات على نقل الحاويات بين المحطات ونقل البضائع بين رافعات الرصيف وساحات تخزين الحاويات وبوابات المحطات. يمتد تأثير هذا التحول ليشمل آلاف المركبات التي تعمل عبر أكثر من 60 ميناءً ومحطة حول العالم.

معايير جديدة لتنافسية دبي العالمية

من جانبه، أوضح إبراهيم النجار، نائب الرئيس الأول لتقنية المعلومات في مجموعة موانئ دبي العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، أن تقنيات التشغيل الذاتي تمثل خطوة مهمة نحو سلاسل توريد أكثر مرونة وموثوقية. تهدف هذه التقنيات إلى ضمان انسيابية حركة البضائع وسرعة وصولها، مما يعزز من ثقة العملاء والشركاء التجاريين. كما تتيح هذه الابتكارات لكوادر العاملين في القطاع فرصاً لتطوير مهاراتهم لتواكب متطلبات المستقبل.

وأضاف النجار أن تطوير هذه التقنيات بشكل مشترك في دبي يسهم في وضع معايير جديدة تخدم القطاع على نطاق أوسع، وتعزز تنافسية دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار. يركز المشروع على تصميم حلول متكاملة تلبي الاحتياجات الفعلية للعمليات التشغيلية المعقدة، مما يضمن استدامة الأداء وارتفاع مستوى الكفاءة في جميع مراحل سلسلة التوريد.

تحويل الأساطيل إلى قوة عمل رقمية ذكية

أكد بول نيومان، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة أوكسا، أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو تحويل المركبات الصناعية إلى قوة عمل رقمية ذكية وقادرة على التشغيل الذاتي. تسعى الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة العمل في البيئات التشغيلية المعقدة، مما يرفع من مستوى الأداء العام للأساطيل التشغيلية التابعة للشركاء. يركز المشروع على تحقيق أقصى درجات المرونة لسلاسل الإمداد على المدى الطويل.

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يسهم مشروع تطوير الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة "SHIFFT" في الارتقاء بأداء العمليات الحالية وتطويرها لتتناسب مع المتطلبات التكنولوجية المستقبلية. من خلال دمج أحدث الحلول الذكية مع البنية التحتية الحالية، يتم خلق بيئة عمل متكاملة تحقق التوازن بين السرعة والدقة والأمان. هذا النهج الشمولي يضع دبي في صدارة المدن العالمية الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاع اللوجستي.