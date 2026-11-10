دبي للثقافة تكشف أجندة مدارس الحياة لنوفمبر 2026 بـ43 ورشة وجلسة

تستضيف مكتبات دبي العامة 43 ورشة وجلسة ضمن برنامج مدارس الحياة لشهر نوفمبر 2026، تشمل الفنون والحرف والطهي والتكنولوجيا للأطفال والعائلات.

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي " دبي للثقافة" عن أجندة برنامج مشروعها " مدارس الحياة" لشهر نوفمبر 2026. وتستضيف مكتبات دبي العامة خلال الشهر 43 ورشة تفاعلية وجلسة ثقافية وحوارية موجهة إلى الأطفال والعائلات، ضمن برنامج يمتد على مدار الشهر في عدد من المكتبات داخل الإمارة.

ويأتي البرنامج تحت مظلة الاحتفاء بالهوية الوطنية وروح الاتحاد ومسيرة تأسيس الدولة، مع تسليط الضوء على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة. وتعلن دبي للثقافة أن المبادرة تدعم مستهدفات "استراتيجية جودة الحياة في دبي".

أهداف أجندة مدارس الحياة لنوفمبر 2026

تهدف أجندة مدارس الحياة إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر لدى الأطفال والعائلات، عبر أنشطة تتيح لهم استكشاف مجالات تشمل الفنون والحرف اليدوية والآداب واللغات والموسيقى وفنون الطهي والإعلام والتكنولوجيا والابتكار.

وتؤكد دبي للثقافة أن البرنامج يجسد حرصها على جعل الثقافة في متناول الجميع، إلى جانب تعزيز دور مكتبات دبي العامة بوصفها مساحات حيوية للإبداع والتفاعل المجتمعي. كما تسعى الأجندة إلى تنمية مهارات المشاركين وأفكارهم التي تسهم في بناء مستقبل أكثر تقدماً وإبداعاً.

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ورش الفنون والحرف وفنون الطهي في المكتبات

تتضمن أجندة نوفمبر ورشة "مقدمة في اللهجة الإماراتية" التي يقدمها "معهد اللهجة" في مكتبة المنخول العامة، لتعريف الروّاد بمفردات اللهجة المحلية وتعبيراتها اليومية. وفي مكتبة هور العنز العامة، تنظم ورشة "صناعة المحتوى البصري بالهاتف" بإشراف "ستوري أوف استوديو" لتطوير مهارات التصوير وإنتاج المحتوى الرقمي.

وتحتضن مكتبة الراشدية ورشة "التطريز بالإبرة" التي تنفذها علامة "ذا هاندميد إيدت"، في حين تعقد الدكتورة كاميليا توفيق في مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة "وصفة النضارة" التي تتناول أهمية التغذية المتوازنة ودورها في تعزيز الصحة والعافية.

ضمن أنشطة "نادي الفن"، تنظم "روفتوب سوبري" في مكتبة المنخول العامة ورشة "صابون المجرّة الرخامي"، بينما تستضيف مكتبة الطوار العامة ورشتي "النقش بالزنكوغراف" التي تنفذها عبير رشاد، و"الطباعة بالنقش" بالتعاون مع أشليغ ويلموت. وفي مكتبة الراشدية، تنظم ورشة "صناعة لوشن للجسم" بالتعاون مع مرام الرواس.

كما تقدم "ستربس آند كيرلز" في مكتبة المنخول العامة ورشة "فن لف الورق: دبي مستقبل" التي تتيح للمشاركين ابتكار تصاميم مستوحاة من تطلعات الإمارة المستقبلية. وتستضيف مكتبة الطوار العامة ورشة "مشابك الشعر بالتلي" التي تنظمها "هابي كايوس"، وتستلهم جماليات الحرفة الإماراتية التقليدية.

ويتواصل "نادي الفن" في مكتبة المنخول العامة مع ورشة "فن الرسم التكعيبي" بإشراف الفنانة عبير العيداني، التي تقدم كذلك سلسلة ورش "المسار التأثيري الإبداعي: من الرسم إلى الألوان الزيتية" لتنمية مهارات بناء اللوحات وتوظيف الألوان.

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وفي "نادي الصحة والتغذية"، ينظم "إم إتش إيتري" ورشة "المطبخ الفرنسي: كريم بروليه" في مركز الجليلة لثقافة الطفل. وتعرّف الشيف علياء آل علي المشاركين في ورشة "الفوالة التقليدية الإماراتية: عش العصيدة" إلى إحدى الوصفات المستوحاة من المطبخ المحلي وتقاليد الضيافة الإماراتية، بينما تحتضن مكتبة حتا العامة ورشة "البسكويت المالح بالأعشاب" بإشراف "مامي يامي".

جلسات الأدب والسينما والخط والابتكار في نوفمبر

في إطار "نادي الكتاب"، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم "ملتقى الراويات" لمناقشة ملحمتي "الإلياذة" و"الأوديسة"، إلى جانب جلسة ينظمها "منتدى شرق وغرب" حول كتاب "بحثاً عن حياة" بحضور مؤلفه نافع الياسي. أما مكتبة الطوار العامة فتحتضن جلسة تنظمها "بوكس آند مور" تتناول رواية "ظل الريح" للكاتب كارلوس زافون.

ويمتد البرنامج إلى الفنون السينمائية، إذ يقدم "ملتقى الراويات" ضمن أنشطة "نادي السينما" في مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة حول فيلم "الأوديسة"، تسلط الضوء على العلاقة بين الأدب والسينما وكيفية تحويل الأعمال الأدبية إلى تجارب بصرية.

وتجمع الأجندة بين فنون الخط واللغات والتكنولوجيا، إذ تقدم سوزان مراد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة "خط الرقعة للأطفال" ضمن "نادي الخط"، لتعليم المشاركين أساسيات الخط العربي. وفي مكتبة الطوار العامة، يقدم شاهين ورشة "من اللغة إلى الإرث: الإمارات" ضمن "نادي اللغات"، تسلط الضوء على الموروث اللغوي المحلي عبر أبيات من الشعر النبطي ومفردات البيئة الإماراتية.

وفي "نادي الابتكار"، تستضيف مكتبة أم سقيم ورشة "الذكاء الاصطناعي للصغار: دبي الذكية 2040" بإشراف منتجب حسين، لتحفيز المشاركين على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وابتكار حلول للتحديات المستقبلية. وتستضيف مكتبة حتا العامة ورشة "اصنع منزلك الذكي" التي تنظمها "برين باد"، وتجمع بين البرمجة والتصميم والتفكير المنطقي.