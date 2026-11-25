دبي تعلن عن حملة "3 أيام من التخفيضات الكبرى" بفئات تصل إلى 90% من 27 نوفمبر حتى 3 ديسمبر، متزامنة مع احتفالات عيد الاتحاد الـ55 للبلاد.

تستعد مدينة دبي لاستقبال فترة حافلة بالأنشطة التجارية والترفيهية مع إطلاق حملة "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، والتي تقدم عروضاً استثنائية تصل نسب التخفيض فيها إلى 90% في المراكز المشاركة. تنطلق هذه الفعالية في الفترة من 27 حتى 29 نوفمبر من العام الحالي، تزامناً مع الظهور العالمي لعروض " الجمعة البيضاء". وقد أعلنت الجهة المنظمة عن تمديد هذه العروض حتى تاريخ 3 ديسمبر من الشهر نفسه، لضمان استمرار الفوائد الاقتصادية والثقافية للسكان والزوار.

تزامن الحملة مع احتفالات العيد الوطني الإماراتي

يُعد توقيت إطلاق حملة التخفيضات الكبرى خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات أمرًا استثنائيًا يعزز الأجواء الاحتفالية في المدينة. تم تنظيم هذه الفعالية على يد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وهي إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. ومن المقرر أن تستمر العروض والتخفيضات لمدة سبعة أيام كاملة، مما يتيح فرصًا واسعة للراغبين في الاستفادة من الصفقات المميزة عبر مختلف القطاعات التجارية في الإمارة.

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أكد محمد فراس عريقات، نائب الرئيس في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن هذه الفترة تمثل فرصة ذهبية للمتسوقين للاستفادة من أفضل العروض المتاحة. وأشار إلى أن تمديد العروض حتى 3 ديسمبر يسمح للأفراد والعائلات بقضاء أوقات ممتعة معاً خلال أيام الاحتفال بالعيد الوطني، مما يجمع بين المتعة المادية والاحتفاء الوطني. ويتوقع أن تشهد المراكز التجارية إقبالًا كثيفًا بسبب تنوع المنتجات المتاحة التي تشمل الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات.

عروض حصرية وتجارب تفاعلية في المراكز التجارية

تقدم المراكز التجارية المشاركة تجربة تسوق متكاملة تشمل تمديد ساعات العمل وتقديم مكافآت ولاء مميزة للزوار. وفي دبي فستيفال سيتي مول، يحصل أعضاء برنامج "بلو" على 5 أضعاف نقاط المكافآت مقابل مشترياتهم خلال الأيام الثلاثة الأولى. كما تم تمديد ساعات عمل المول لتبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 بعد منتصف الليل، مما يسهل على الزوار استغلال الوقت بشكل كامل.

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أطلقت علامة "سيلين" تجربة تفاعلية فريدة تحول عملية الشراء إلى لعبة ممتعة عبر توزيع آلة ألعاب تعمل على غرار أجهزة الفيديو. يحصل كل زائر على فرصة اللعب بعد جمع رمز من موظفي المتجر، حيث تحتوي الكبسولات على هدايا متنوعة من العلامة التجارية، مع توزيع جوائز قيّمة تشمل حقائب اليد والمنتجات الجلدية الصغيرة. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية لتحفيز الإنفاق وتعزيز التجربة الترفيهية للمتسوقين.

خصومات عميقة على الأزياء والإلكترونيات والأدوات المنزلية

تشمل العروض مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية بخصومات تتراوح بين 25% و90%. تقدم علامة "آن كلاين" جميع منتجاتها بسعر ثابت يبلغ 149 درهماً، فيما تتيح "باتا" شراء قطعتين مقابل 199 درهماً أو ثلاث قطع بـ 279 درهماً. كما تقدم كل من "كول إت سبرينغ" و"كيبلينغ" خصمًا بنسبة 50% على جميع المنتجات، بينما تقدم "أبيركرومبي آند فيتش" خصمًا بنسبة 40% باستثناء العطور وبطاقات الهدايا.

في قطاع الإلكترونيات والألعاب، تقدم "Geekay" باقات ألعاب "PS5" مع ملحقاتها ابتداءً من 469 درهمًا، وباقات أجهزة الكمبيوتر ابتداءً من 4,499 درهمًا، وعروض "نينتيندو سويتش" ابتداءً من 2,379 درهمًا. كما توفر متاجر مثل سامسونج وإيروس ستور وهواوي غسالات "بوش" من السلسلة 4 بسعر 1,599 درهمًا، وثلاجات سامسونج 750 لترًا بسعر 2,299 درهمًا، وتلفزيونات "TCL" الذكية مقاس 75 إنشًا بتقنية 4K QD-Mini LED بسعر 4,699 درهمًا.

تستمر العروض في قطاع المنزل والأدوات المنزلية مع خصومات تصل إلى 75% في متاجر مثل "بلومر" و"لوريبلو"، بينما تقدم "المتحدة للأثاث" خصومات بين 30% و80%. كما توفر علامات تجارية مثل "كينغ كويل" خصمًا بنسبة 45% على جميع المنتجات، و"كريت آند باريل" خصومات تتراوح بين 25% و70%. وفي قطاع المجوهرات، تقدم "العيالي للمجوهرات" خصومات بين 25% و60%، بينما توفر "سواروفسكي" خصومات تتراوح بين 30% و40%.