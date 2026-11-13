دبي للاستثمار تحقق أرباحاً صافية 1.03 مليار درهم بنهاية الربع الثالث 2026

أعلنت دبي للاستثمار عن ارتفاع أرباحها الصافية إلى 1.03 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مع تعزيز الحصة في كليمنصو وايت ألمنيوم ونمو الأصول الكلية.

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن نتائج مالية قوية سجلت فيها أرباحاً قبل خصم الضرائب بلغت 1.13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، لتشهد ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ 1.10 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق. وقد بلغ صافي الأرباح العائد لملاك الشركة بعد خصم الضرائب 1.03 مليار درهم، مقابل 1.01 مليار درهم في العام الماضي، مما يعكس استقراراً ماليًا متينًا.

نمو الأرباح والإيرادات الكلية للمجموعة

سجلت المجموعة إجمالي دخل بقيمة 3.13 مليارات درهم خلال الفترة المذكورة، وهو رقم يرتفع مقارنة بـ 3.07 مليارات درهم في عام 2025، مما يدل على زيادة في حجم الأعمال التشغيلية. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 24.64 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2026، مقابل 23.28 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما يشير إلى توسع في الرقعة المالية.

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استراتيجيات الاستحواذ وتوسيع الحصة

قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار، إن إدراج دي أي بي هولدينغ في سوق دبي المالي خطوة استراتيجية تعكس قيمة التطوير المتواصل. وأضاف أن الشركة أنجزت عمليتي استحواذ استراتيجيتين خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث رفعت حصة ملكيتها في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي من 20% إلى 100%.

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تعزيز القطاع العقاري والتصنيع

واصل القطاع العقاري مساهمته الرئيسية في تعزيز أرباح المجموعة مدفوعاً بالنمو في إيرادات الإيجارات، بينما سجلت أعمال المجموعة أداءً استثنائياً في قطاعات التصنيع والمقاولات والخدمات. وساهم الاستحواذ الكامل على شركة وايت ألمنيوم للسحب، حيث ارتفعت الحصة من 51% إلى 100%، في تعزيز مكانة دبي للاستثمار ضمن محفظتها في قطاع التصنيع.

آفاق مستقبلية ورؤية استثمارية

تمضي المجموعة في إنجاز مشاريعها العقارية وفق المراحل المحددة لأعمال البناء والتسليم، مع التركيز على زيادة مساهمة المحفظة العقارية في النتائج طويلة المدى. وواصلت دبي للاستثمار عبر محفظتها الاستثمارية الواسعة التركيز على انتقاء الفرص المجدية وفق نهج استثماري منضبط يرتكز على تحقيق النمو المستدام.