أكد ولي عهد دبي أن مدينة دبي هي المدينة الأمثل لرواد الأعمال، مشيرا إلى أن مقر رواد الأعمال استقطب أكثر من 800 شركة ناشئة وقيمة سوقية تتجاوز 6 مليارات درهم في عامه الأول.

أكد صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ريادة دبي كوجهة عالمية رائدة في مجال ريادة الأعمال. جاء هذا التأكيد الصريح خلال زيارة سموه لمقر "رواد أعمال دبي"، حيث استعرض الإنجازات الملحوظة التي حققتها هذه المبادرة خلال عامها الأول.

إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز بيئة الأعمال

تم إطلاق "مقر رواد أعمال دبي" في شهر أكتوبر من عام 2025، وذلك بمبادرة مشتركة تجمع بين جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. يأتي هذا الإطلاق كخطوة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية الداعمة للمبتكرين ورواد المشاريع الجديدة، وضمان توافر جميع الإمكانيات اللازمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس.

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إحصائيات قياسية للشركات الناشئة والأعضاء

كشف تقرير المراجعة السنوية عن أرقام مثيرة للإعجاب حول أداء المقر خلال عامه الأول، حيث استقطب المؤسسة أكثر من 800 شركة ناشئة متنوعة الأنشطة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 2,000 عضو منتظمين. تشير هذه الأرقام إلى حجم الطلب الكبير على البيئة التأسيسية التي يوفرها المقر، والاهتمام المتزايد من قبل المبدعين بالاستفادة من خدماته المتكاملة.

القيمة السوقية تتجاوز 6 مليارات درهم

وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات الأعضاء في هذا البرنامج أكثر من 6 مليارات درهم، مما يعكس قوة النمو الاقتصادي الناتج عن دعم هذه المشاريع. يمثل هذا الرقم الدليل القاطع على قدرة دبي على توليد ثروة حقيقية من خلال تشجيع الابتكار، وتحويل الأفكار النظرية إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع والتصدير عالميًا.

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ربط المؤسسين بالمستثمرين والشراكات العالمية

وصف سمو ولي العهد دبي الهدف الأساسي من هذه المبادرة في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بأنه توفير بيئة أعمال متكاملة تربط المؤسسين بالمستثمرين بفعالية. أشار إلى أن هذا الربط يفتح أمام الشركات المحلية أبواب الشراكة والتوسع على مستوى العالم، مما يجعل من دبي نقطة انطلاق قصص نجاح عالمية.

توفير كل التسهيلات لنجاح المشاريع

ختم سموه رسالته بتأكيد أن دبي هي بالفعل مدينة ريادة الأعمال، حيث توفر كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لدعم المبدعين. وأكد أن الهدف النهائي هو تحويل الأفكار الخلاقة إلى مشاريع ناجحة وقصص إلهام تبدأ من دبي لتصل إلى الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة الإمارة كحاضنة عالمية للابتكار والاقتصاد الرقمي.