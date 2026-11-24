هيئة تنمية المجتمع ودائرة الموارد البشرية تطلقان مبادرة مسارات أسرية لموظفي حكومة دبي لتعزيز الاستقرار الأسري والتوازن المهني وفق أجندة دبي الاجتماعية 33.

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون الوثيق مع دائرة الموارد البشرية ل حكومة دبي ، مبادرة " مسارات أسرية"، وهي برنامج استراتيجي شامل يهدف إلى تمكين موظفي الحكومة وأسرهم. تأتي هذه الخطوة لتعزيز المعارف والمهارات اللازمة لبناء علاقات أسرية متوازنة، مما يدعم مستهدفات استراتيجية عام الأسرة 2026 و أجندة دبي الاجتماعية 33.

رؤية القيادة لتعزيز الاستقرار الأسري والمهني

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن استقرار الأسرة وجودة حياتها يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية في الإمارة. وأوضحت أن المبادرة تجسد نهجاً استباقياً في التمكين الأسري، من خلال برامج تجمع بين التوعية والتأهيل والإرشاد لتلبية الاحتياجات المتغيرة للأسر. وأشارت إلى أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في تلاحم المجتمع واستدامة تنميته، مما يعزز القدرة على بناء أجيال واثقة تسهم في مسيرة التنمية الشاملة.

ثلاثة مسارات متخصصة لتغطية مراحل الحياة

تستهدف المبادرة موظفي حكومة دبي من خلال ثلاثة مسارات تدريبية وتوعوية متخصصة تغطي مختلف مراحل تكوين الأسرة واستقرارها. يركز المسار الأول "كوّن أسرة" على تهيئة الشباب المقبلين على الزواج، حيث يتضمن برامج للتأهيل النفسي، واختيار شريك الحياة، والتوازن الرقمي، والثقافة المالية، بالإضافة إلى التوعية بالمزايا الحكومية الداعمة لتكوين الأسرة والجوانب الدينية والصحية والاجتماعية للزواج.

أما المسار الثاني "حافظ على الأسرة"، فهو مخصص لتعزيز استقرار الأسر القائمة من خلال تنمية مهارات التواصل بين الزوجين وتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والوظيفية. ويشمل هذا القسم تطوير مهارات التعامل مع الأبناء، والتخطيط الأسري، وتعزيز الترابط بين الأسرة النووية والممتدة لضمان بيئة أسرية صحية ومستقرة.

Advertisement

ويأتي المسار الثالث "تغلب على تحدياتها" لدعم الأسر الأحادية، حيث يركز على تعزيز التخطيط الأسري والتمكين المالي والاجتماعي. يشمل البرنامج توعية حول الجوانب القانونية والاجتماعية لما بعد الطلاق، بما في ذلك قضايا الرؤية والحضانة، ومساعدة المشاركين على التعامل مع التحديات الحياتية بوعي ومرونة لضمان حقوقهم ورفاهيتهم.

شراكة استراتيجية وتكامل جهود المؤسسات

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المبادرة تجسد التكامل بين الجهات الحكومية في دبي لدعم الموظف في مختلف جوانب حياته. وبيّن أن الموظف المستقر أسرياً أكثر قدرة على الإبداع والعطاء، مما ينعكس إيجاباً على أدائه المهني، وأن البيئة الحكومية تسعى لتشمل مبادرات تدعم الموظف خارج حدود الوظيفة لتحقيق التوازن بين مسؤولياته.

تتمثل الشراكة الاستراتيجية في تنفيذ البرنامج عبر مجموعة من المحاضرات وورش العمل والجلسات التفاعلية والبرامج التوعوية، بمشاركة مختصين من جهات حكومية ومؤسسات متخصصة. تشمل هذه الجهات محاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي الرقمية، ودبي الصحية، بالإضافة إلى مراكز مثل مركز سيج ومركز أمان للعافية، مما يوحد الخبرات ويوسع نطاق الدعم.

على هامش الإطلاق، وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم بشأن تفعيل المبادرات المشتركة المرتبطة باستراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي. يهدف هذا التوقيع إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الموجهة لموظفي حكومة دبي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتلاحم الأسري، والارتقاء بجودة الحياة الوظيفية والشخصية للموظفين.