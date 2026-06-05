دبي تتحول إلى قطب عالمي لصناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية

تقرير مفصل حول استراتيجية دبي لتعزيز قطاع الألعاب الإلكترونية ضمن رؤية 2033، مع استعراض الأرقام الاقتصادية والفرص الوظيفية والدمج التعليمي للتقنيات الرقمية.

تشهد مدينة دبي تحولا استراتيجيا جذريا في نظرتها لصناعة الألعاب الإلكترونية ، حيث انتقلت من كونها مجرد قطاع ترفيهي يستهدف ملء أوقات الفراغ إلى رافد اقتصادي حيوي ومحرك أساسي ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي الشاملة.

وتستند هذه الرؤية الطموحة إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مغناطيس يجذب كبرى الشركات العالمية والمواهب الفذة في مجال البرمجة والتصميم، مع التركيز على تطوير محتوى إبداعي محلي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية. وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن مؤشرات نمو مذهلة، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 4.65 مليارات درهم بحلول عام 2025، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة تصل إلى 8% خلال السنوات القادمة.

وبالنظر إلى دبي بشكل خاص، فقد استحوذت الإمارة على حصة الأسد من هذا السوق، حيث بلغ حجم نشاطها نحو 3 مليارات درهم في العام الماضي، ما يعني أنها تسيطر على حوالي 65% من إجمالي سوق الألعاب في الدولة، وهو ما يؤكد ريادتها المطلقة في هذا المجال التقني. وفي إطار تعزيز هذه الريادة، أطلقت دبي برنامج دبي للألعاب 2033 تحت إشراف مؤسسة دبي للمستقبل، وهو البرنامج الذي يمثل الحجر الزاوية في عملية التحول الرقمي للقطاع.

يهدف هذا البرنامج الطموح إلى وضع دبي ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز عالمية في صناعة الألعاب، مع السعي لرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي للإمارة لتصل إلى 3.67 مليارات درهم بحلول عام 2033. ولا تقتصر المستهدفات على العوائد المادية فحسب، بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل نوعية، حيث يطمح البرنامج إلى استحداث 30 ألف وظيفة تخصصية في مجالات دقيقة تشمل تطوير المحرك البرمجي، وتصميم تجربة المستخدم، والإنتاج الفني، وإدارة الرياضات الإلكترونية.

وتتجلى ثمار هذه الجهود في القفزة النوعية في عدد الشركات، إذ تحتضن دبي حاليا 350 شركة عاملة في القطاع، من بينها 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب، وقد تم تأسيس 60 شركة جديدة منذ انطلاق البرنامج في أواخر عام 2023، مما أدى إلى نمو المنظومة بنسبة 16.6% في فترة زمنية وجيزة جدا. وعلى صعيد الفعاليات والمبادرات، أثبت مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية أنه أكثر من مجرد حدث ترفيهي، بل هو منصة اقتصادية ومعرفية متكاملة تجمع بين المستثمرين والمطورين والجمهور.

فقد نجح المهرجان في استقطاب عشرات الآلاف من الزوار وملايين اللاعبين عبر بطولات متنوعة، مما ساهم في بناء شراكات استراتيجية وجذب استثمارات أجنبية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور سعيد مبارك خرباش من هيئة المعرفة والتنمية البشرية أن الألعاب الإلكترونية باتت جزءا لا يتجزأ من الثقافة اليومية للشباب، مشيراً إلى أن 75% من سكان الدولة يمارسون هذه الألعاب بنشاط.

وشدد على أن هذا الشغف يمكن تحويله إلى مهارات إنتاجية تخدم استراتيجية التعليم 2033، من خلال تعزيز التفكير النقدي، والقدرة على حل المشكلات المعقدة، والعمل الجماعي تحت الضغط، وهي مهارات أساسية يتطلبها سوق العمل المستقبلي. كما تبرز التوأمة بين الجهات الحكومية لضمان نجاح هذا القطاع، حيث تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة عبر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على دمج الألعاب في المنظومة السياحية والإبداعية، بينما يوفر مركز دبي للسلع المتعددة البنية التحتية والتشريعات اللازمة عبر مركزه المتخصص للألعاب.

ومن جانبها، تلعب دبي للغرف دورا محوريا في تيسير التواصل بين القطاعين العام والخاص. وقد أشارت منى الفلاسي، مديرة استراتيجية الرياضات الإلكترونية، إلى أن معرض جيم اكسبو يلعب دورا تجاريا مباشرا عبر ربط الجمهور بأحدث الإصدارات ومنصات البيع، مما يعزز الحركة التجارية المرتبطة بالأجهزة والبرمجيات.

كما لفتت إلى التعاون الوثيق مع المدارس، حيث تحولت مسابقات مثل ماينكرافت من مجرد منافسات إلى مسارات تعليمية رقمية، وصولا إلى إطلاق مسابقات لابتكار ورسم الشخصيات بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، مما يثبت أن دبي لا تبني مجرد صناعة ألعاب، بل تؤسس لجيل من المبدعين الرقميين القادرين على قيادة المستقبل





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الألعاب الإلكترونية دبي 2033 الاقتصاد الرقمي الرياضات الإلكترونية الابتكار التقني

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