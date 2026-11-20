صعدت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في دبي إلى 12.1 مليار درهم خلال أسبوعٍ واحد، بفضل ارتفاع حاد في المبايعات والرهون العقارية، مما يعكس حيوية السوق.

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نشاطاً قياسياً في قطاع العقارات خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 12.1 مليار درهم. جاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة لإتمام 4014 صفقة متنوعة، مما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في بيئة السوق العقاري الإمراة.

تفاصيل المبايعات والرهون العقارية

تضمنت التقارير الرسمية التي نشرتها الدائرة تفاصيل دقيقة عن أنواع الصفقات المسجلة، حيث سجلت الدائرة أكثر من 2502 مبايعة عقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.3 مليارات درهم. كما شكلت الرهون العقارية جزءاً كبيراً من حجم المعاملات، حيث سجلت الدائرة 1249 صفقة رهن عقاري بقيمة 3.2 مليارات درهم.

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وكان للهدايا والانتقالات غير المشروطة حيز واضح في سجلات الدائرة، حيث سُجلت 263 معاملة هبة بقيمة 1.6 مليار درهم. هذه الأرقام المجزأة تعكس تنوعاً كبيراً في احتياجات المستثمرين والمقيمين في دبي، سواء للشراء المباشر أو التمويل أو التوريث.

توزيع المبيعات بين الأراضي والعقارات

توزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على فئات عقارية متعددة، حيث شملت 203 مبايعة لأراضٍ، و2166 مبايعة لوحدات سكنية، و133 مبايعة لمبانٍ. هذا التوزيع يشير إلى طلب قوي على الوحدات السكنية التي شكلت الجزء الأكبر من عدد الصفقات مقارنة بالأراضي والمباني التجارية أو الصناعية.

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أما بالنسبة لصفقات الرهون العقارية، فقد توزعت على 217 رهناً لأراضٍ، و902 رهن لوحدات سكنية، و130 رهناً لمبانٍ. يعكس هذا الرقم المرتفع للرهون على الوحدات السكنية الحاجة المتزايدة لتمويل الشراء أو الاستثمار في القطاع السكني في دبي خلال الفترة الماضية.

الأداء区分 بين العقارات الجاهزة والخارطة

أظهرت البيانات أيضاً تقسيماً واضحاً بين العقارات الجاهزة والعقارات التي لا تزال قيد الإنشاء أو على الخارطة. فقد بلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.3 مليارات درهم، ناتجة عن 1027 صفقة. في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3 مليارات درهم، ناتجة عن 1475 صفقة، مما يدل على اهتمام كبير بالمشاريع المستقبلية.

القيادات العقارية حسب القيمة

حلت منطقة البرشاء جنوب الثانية في المقدمة من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع، محققة قيمة إجمالية بلغت 523 مليون درهم. جاء في المرتبة الثانية منطقة الخليج التجاري بقيمة 423 مليون درهم، تلتها منطقة سيح شعيب 1 بقيمة 389 مليون درهم، ثم منطقة جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) بقيمة 320 مليون درهم، وأخيراً منطقة نخلة جبل علي بقيمة 294 مليون درهم.

وقادت منطقة البرشاء جنوب الثانية القائمة بصفقة بارزة لقطعة أرض تجارية بقيمة 523 مليون درهم، وهي القيمة نفسها التي سجلتها المنطقة ككل. كما سجلت مدينة المطار صفقة رهن بقيمة 147 مليون درهم، في حين بيعت فيلا على المخطط في منطقة جزر العالم بقيمة 6 ملايين درهم، مما يعكس التنوع في طبيعة الصفقات العقارية السائدة.