دبي تطلق تجربة فورتنايت 2033 لاستكشاف معالمها الرقمية

أطلقت دبي تجربة تفاعلية في فورتنايت تسمى دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033، وتتيح للاعبين عالميًا استكشاف معالم المدينة وثقافتها عبر منصة ألعاب مفتوحة.

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركة وايلد أنليميتد عن إطلاق تجربة فورتنايت الرقمية الجديدة تدعى " دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033"، وتتيح للاعبين من جميع أنحاء العالم استكشاف معالم دبي وثقافتها عبر منصة فورتنايت المفتوحة.

تجربة فورتنايت على مدى العالم

تم تطوير التجربة باستخدام أداة UEFN التي تقدمها شركة إيبيك غيمز، وتحتوي النسخة الأولى على معالم مثل حصن الفهيدي، وبرج الماس، وأبتاون دبي، وسكاي دايف وديب دايف دبي، وشاطئ كايت بيتش، وستال، ودبي هاربر، وإكس دبي، والجامعة الأمريكية في دبي.

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تركز تجربة اللعبة على التحديات التنافسية والمهام الجماعية داخل بيئة لعب مفتوحة، مما يوفر ل اللاعبين فرصة لتجربة روعة دبي بطريقة تفاعلية وواقعية.

حملة دبي دروب ومهرجان وايلد غيم فيست

تزامن الإعلان مع بدء حملة "دبي دروب" يوم 1 نوفمبر، والتي تستهدف تعريف الجمهور بالمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشاطات صنّاع المحتوى وتجارب صناديق الجوائز الافتراضية بالواقع المعزز.

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ستُتاح تجميع المقتنيات الرقمية للعباد في أماكن مختلفة بدبي، ويمكن للفائزين استلام الجوائز خلال فعالية "وايلد غيم فيست" يوم 11 نوفمبر في ستال على شاطئ كايت بيتش.

أثر المشروع على قطاع الألعاب والسياحة

يشير الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إلى أن هذا المشروع يفتح آفاقًا جديدة لقطاع الألعاب في الإمارة، ويشجع على تطوير ألعاب أُنتجت في دبي بالتعاون مع مواهب محلية.

كما أشار سام شامي، الرئيس التنفيذي لشركة وايلد أنليميتد، إلى أن تجربة "دبي ديفيلوبد إن فورتنايت 2033" تسعى لتوفير وجهة رقمية تفاعلية تشجع اللاعبين على استكشاف معالم دبي وثقافتها عبر منصة عالمية.

تُبرز المبادرة أيضًا نمط التعاون بين الشركات التعليمية والمجتمع، إذ شملت سلسلة ورش عمل تدريبية لتعليم الطلاب أداة UEFN في أبتاون دبي والجامعة الأمريكية في دبي، مما يعزز مهارات التطوير المحلية.

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