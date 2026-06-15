دبي تعزز شراكتها الاقتصادية مع أفريقيا بنمو تجاري 325% واستثمارات 77 مليار دولار

ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي وأفريقيا بنسبة 325% إلى 146 مليار دولار بحلول 2025، مع استثمارات بلغت 77 مليار دولار و70 ألف فرصة عمل، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

نجحت دبي على مدار العقد الماضي في ترسيخ مكانتها كأهم الشركاء ال اقتصاد يين للقارة الأفريقية، وذلك بفضل رؤية إستراتيجية طويلة الأمد عززت الروابط التجارية وال استثمار ية مع مختلف دول القارة، ورسخت دور الإمارة كبوابة عالمية تربط أفريقيا بالأسواق الدولية.

وتكشف المؤشرات الاقتصادية لغرفة تجارة دبي عن حجم التحول الكبير الذي شهدته العلاقات بين دبي وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنسبة 325% خلال الفترة من 2016 إلى 2025، لتصل إلى 146 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يعكس النمو المتسارع في حجم التبادل التجاري وتوسع الشراكات الاقتصادية بين الجانبين. كما بلغت استثمارات دبي في القارة الأفريقية نحو 77 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها، وساهمت في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، مما يؤكد الدور المتنامي للإمارة كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وتأتي هذه النتائج في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، حيث تحتل أفريقيا موقعاً محورياً ضمن الممرات الاقتصادية الإستراتيجية التي تركز عليها دبي لتعزيز حضورها العالمي وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية. وفي هذا السياق، أكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور النمو المستقبلي لدبي، مشيراً إلى أن الغرف تعمل باستمرار على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار.

وأوضح أن غرف دبي عززت خلال الفترة الأخيرة بعثاتها التجارية إلى الأسواق الأفريقية الواعدة، حيث نظمت زيارات إلى غانا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من 20 شركة من دبي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وبناء شراكات جديدة تدعم نمو الأعمال في الجانبين. وتعكس الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأفريقية العاملة من دبي نجاح هذه الجهود، إذ تجاوز عدد الشركات الأفريقية الأعضاء في غرف دبي 30 ألف شركة، بنمو سنوي بلغ 14.3%، مما يؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.

واستحوذت أفريقيا اليوم على 17.2% من إجمالي تجارة دبي مع العالم عام 2025، مما يبرز الأهمية المتزايدة للقارة في إستراتيجية الإمارة الاقتصادية، ويعكس حجم الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية للشركات الإماراتية والدولية. ولتعزيز هذا التوجه، تواصل غرفة دبي العالمية توسيع شبكة مكاتبها الخارجية ضمن مبادرة "دبي العالمية"، التي تضم حالياً 39 مكتباً تمثيلياً حول العالم، مع خطة للوصول إلى 50 مكتباً.

وتضم القارة الأفريقية 7 مكاتب تمثيلية تغطي مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط، وتؤدي دوراً محورياً في دعم الشركات وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الأفريقية. وتنظر دبي إلى أفريقيا باعتبارها شريكاً إستراتيجياً طويل الأمد، ليس فقط من منظور التجارة والاستثمار، بل أيضاً من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية.

وفي المقابل، توفر الإمارة للشركات الأفريقية منصة عالمية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المتطورة والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمناطق الحرة. ومع استمرار النمو القياسي في مؤشرات التجارة والاستثمار، تتجه العلاقات بين دبي وأفريقيا نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، مدعومة برؤية مشتركة تقوم على بناء شراكات مستدامة وتحقيق النمو المتبادل، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأ businesses ومعبراً رئيسياً لفرص الاستثمار والتجارة في القارة الأفريقية.

وتستهدف دبي من خلال هذه الشراكة تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والصناعة التحويلية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة للاقتصادين معاً





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